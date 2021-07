In memoriam

O preminulu glumcu Nedu Beattyju kolumnist piše: Redovno je nastupao u sporednim ulogama, ali u njima ga se uvijek pamtilo, bilo kao pozitivca, bilo kao negativca. To je valjda i razlog zašto su ga tako često angažirali, na filmu i televiziji igrao je preko 160 puta. Ako bismo trebali izdvojiti samo jednu ulogu, to je ona u “Priči o igračkama 3”, posudio je glas plišanom medvjediću po imenu Lotso, i mnogim klincima pribavio noćne more svojim zastrašujućim glasom. To je vrsta negativca koja bi impresionirala i Stanleyja Kubricka. Ženio se četiri puta, imao je osmero djece i umro u Kaliforniji u 84. godini. Impresivna karijera i impresivan glumac. Piše Nenad Polimac za Jutarnji list