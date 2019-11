Poduzetnik s razlogom

Sva takva rješenja uvijek su na račun privatnog sektora. Zašto? Jer privatni sektor šuti. Šute jer moraju raditi. U stvarnosti, jedini štrajk koji Hrvatskoj može pomoći je štrajk privatnog sektora. Odnosno ultimatum. Za početak, evo iz glave: Želimo znatno niže fiskalne i parafiskalne namete konkurentne usporedivim zemljama. Prije svega flat tax na dohodak od max 20%, jedinstvenu stopu PDV-a manju od 20% i ukinuće obaveznog članstva u komorama ili od 1. sljedećeg mjeseca ne plaćamo nikakve poreze. Ovršit ćete cijeli privatni sektor? Good luck with that. To bi bio kraj ekonomije, čak i ove socijalističke koja glumi tržišnu. Ako hoćete Venezuelu, privatni sektor vam je može dati. Zašto privatni sektor dopušta da ga lopovi i paraziti reketare?