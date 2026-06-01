Megalomansko Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija između spektakla i politike - Monitor.hr
Danas (14:00)

Moramo biti ponizni, kako bi rekao brončano-srebrni Zlatko

Megalomansko Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija između spektakla i politike

Nadolazeće Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi donosi dosad neviđeni format s 48 reprezentacija, tri ceremonije otvaranja i estradizaciju poput showa na poluvremenu finala. Dok FIFA turnir gura prema industriji zabave, analitičari Jurica Pavičić i Aleksandar Holiga za tportal upozoravaju na inflaciju kvalitete, logističke izazove i političke sjene Trumpove Amerike. Kada je riječ o Hrvatskoj, obojica spuštaju loptu na zemlju – nakon srebra i bronce, realan domet ove vrsne, ali demografski limitirane i ostarjele generacije bio bi prolazak skupine te plasman u šesnaestinu ili osminu finala.


Slične vijesti

Utorak (20:00)

Vrijeme je za najvažniju sporednu stvar na svijetu

Krenula predviđanja za Svjetsko prvenstvo: od svih većih favorita, Portugal najbliže ispadanju već u skupini

Zbog proširenja Svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija i prolaska najboljih trećeplasiranih ekipa, favoritima je teže nego ikad ispasti u grupnoj fazi. Ipak, povijest pokazuje da u 21. stoljeću na svakom prvenstvu strada barem jedan velikan. Među ovogodišnjih šest glavnih kandidata za naslov, Engleska i Španjolska strepe zbog konzervativnog stila i ozljeda, dok Brazil pati od manjka talenta. Francuskoj prijeti teška skupina, a Argentini ostarjela generacija iz 2022. Ipak, prema analizi ESPN-a, najveći kandidat za rano implodiranje je Portugal, čija se nekadašnja najveća snaga pretvorila u ključnu slabost.

  • Njemački ekonomist Joachim Klement razvio je statistički model koji je točno predvidio pobjednike Svjetskih prvenstava 2014., 2018. i 2022. godine. Za nadolazeći turnir 2026. predviđa naslov Nizozemskoj, no sam Klement ističe da je njegov model počeo kao šala kako bi ukazao na oholost ekonomista koji misle da mogu predvidjeti nepredvidivo. No, klađenja su već počela, Jutarnji, BBC
  • Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikad.. ako nekome treba podsjetnik za skupine, evo ih na Fox News
18.05. (01:00)

Tekme nisu ni počele, već crveni kartoni

Svjetsko prvenstvo: Sve više navijača bojkotira utakmice u SAD-u, prije će ići u Kanadu i Meksiko

Povratak Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernu Ameriku 2026. godine zasjenjen je rigoroznom antiimigracijskom politikom administracije Donalda Trumpa. Zbog masovnih deportacija, pooštrenih viznih režima za tridesetak zemalja te otvorenih sukoba s Iranom, brojne države izdaju upozorenja svojim građanima o rizicima putovanja u SAD. Organizacije za ljudska prava, poput ACLU-a i Amnesty Internationala, upozoravaju na opasnosti od rasnog profiliranja, arbitrarnih pritvaranja i kršenja slobode govora. Dok FIFA pokušava balansirati s nepredvidivim predsjednikom, mnogi navijači iz Afrike i s Bliskog istoka odlučuju bojkotirati utakmice u SAD-u te biraju sigurnije domaćine – Kanadu i Meksiko. Rolling Stone

12.05. (09:00)

Nema navijača do sombrera i mariacha

Meksiko: Zemlja jednog od domaćina ovogodišnjeg SP-a između nogometnog fanatizma i nasilja narkokartela

S jedne strane tereni za (mali) nogomet kojih ima svaki kvart, s druge strane nasilje narkokartela koje obilježava svakodnevni život mnogih Meksikanaca, a oko 120.000 ljudi vodi se kao nestalo. Krajem veljače meksička vojska je ubila vođu jednog kartela, nakon čega je kartel Jalisco Nueva Generación uzvratio blokadama cesta, pucnjavama i pljačkama. Međunarodni interes zasad je i dalje slab. Kao i u SAD-u, potražnja za hotelima i avionskim kartama ispod je razine prošle godine, iako iz drugih razloga. Meksička vlada tijekom SP-a očekuje 5,5 milijuna turista, no trenutačne rezervacije još su daleko od tih brojki. Na stadionu Azteca igra se utakmica otvorenja turnira 11.6. Na njemu je 1970. Pele podigao pobjednički pehar, a Maradona zabio gol “Božjom rukom”. DW

09.05. (14:00)

Waka Waka dobila svoj nastavak

Shakira objavila službenu himnu Svjetskog nogometnog prvenstva

Shakira će četvrti put biti zvijezda na FIFA turnirima pjesmom ‘Dai Dai’, koja će biti u cijelosti objavljena 14. svibnja (zasad je pušten isječak od minute). Svjetsko prvenstvo 2026. počinje 11. lipnja, a 49-godišnja pjevačica najavila je pjesmu kao himnu ovogodišnjeg turnira u SAD-u, Meksiku i Kanadi, objavio je euronewsNacional

01.01. (08:00)

Osigurajte vize na vrijeme

Što sve mijenja Svjetsko prvenstvo 2026.

Mundijal iduće godine donosi niz presedana: prvi put ga zajednički organiziraju tri zemlje – SAD, Kanada i Meksiko – uz osjetljive političke odnose. Turnir se širi na 48 reprezentacija i 104 utakmice, s novom nokaut-rundom i trajanjem od 39 dana. Debitirat će nove reprezentacije, dok će golema udaljenost između gradova domaćina značiti mnogo putovanja. Uvode se obvezne pauze za hidrataciju zbog vrućina, a zabrane ulaska u SAD mogle bi spriječiti dio navijača da prisustvuju utakmicama. DW

15.12.2025. (08:00)

Kad poluvrijeme traje kao reklame, a parking košta kao polovni auto

Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u: nogomet između spektakla i profita

Svjetsko prvenstvo 2026., osobito dio u SAD-u, najavljuje radikalni iskorak prema američkom modelu sporta: više spektakla, više reklama i više profita, uz sve manji fokus na samu igru. Kontroverze su krenule već od ždrijeba i Infantinovih poteza, a nastavljaju se najavama reklamnih pauza, showa u finalu i igranja na luksuznim NFL stadionima bez ozbiljnog javnog prijevoza. Hrvatsku čeka ogled s Engleskom u golemom AT&T stadionu u Dallasu, uz astronomske cijene ulaznica i logističke izazove za navijače. tportal

05.12.2025. (21:30)

Hvala, Shaq!

Svjetsko prvenstvo 2026: Hrvatska u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom

Određeni su i datumi, dok će satnice biti poznate u subotu. Također, za svaku utakmicu postoje dva moguća grada održavanja, a točno mjesto bit će također poznato u subotu. (Index)

  • 17. lipnja 2026.: Hrvatska – Engleska (Toronto/Arlington)
  • 23. lipnja 2026.: Hrvatska – Panama (Foxborough/Toronto)
  • 27. lipnja 2026.: Hrvatska – Gana (East Rutherford/Philadelphia)

Ovdje su sve skupine… pogledajte reakcije na Forumu

05.12.2025. (09:00)

Imate pola godine da si planirate

SP 2026: Tri zemlje, 48 reprezentacija i vruće utakmice (nama i noćne)

Svjetsko prvenstvo 2026. prvi će put igrati u tri zemlje: SAD-u, Meksiku i Kanadi, u 16 gradova. Turnir se širi na 48 reprezentacija, s dnevno četiri utakmice. Otvaranje je 11. lipnja u Mexico Cityju, finale 19. srpnja u New Yorku. Za potrebe turnira neće se morati izgraditi nijedan novi stadion. SAD ima najmodernije stadione na svijetu kojima su primarna namjena utakmice NFL-a, a većina stadiona nova je ili nedavno temeljito obnovljena. Najmanji je u Torontu s 30 tisuća gledatelja, a najveći u New Yorku s 82.500. Ulaznice su znatno skuplje nego u Kataru, s najjeftinjima od 100 dolara, dok finale može koštati i preko 6000 dolara. Hrvatska reprezentacija mora pažljivo birati kampove i putovanja. Termini utakmica trebali bi biti u 18:00, 21:00, ponoć i 3:00 po našem vremenu. Večernji