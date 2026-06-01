Moramo biti ponizni, kako bi rekao brončano-srebrni Zlatko
Megalomansko Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija između spektakla i politike
Nadolazeće Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi donosi dosad neviđeni format s 48 reprezentacija, tri ceremonije otvaranja i estradizaciju poput showa na poluvremenu finala. Dok FIFA turnir gura prema industriji zabave, analitičari Jurica Pavičić i Aleksandar Holiga za tportal upozoravaju na inflaciju kvalitete, logističke izazove i političke sjene Trumpove Amerike. Kada je riječ o Hrvatskoj, obojica spuštaju loptu na zemlju – nakon srebra i bronce, realan domet ove vrsne, ali demografski limitirane i ostarjele generacije bio bi prolazak skupine te plasman u šesnaestinu ili osminu finala.