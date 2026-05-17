Tekme nisu ni počele, već crveni kartoni

Svjetsko prvenstvo: Sve više navijača bojkotira utakmice u SAD-u, prije će ići u Kanadu i Meksiko
Povratak Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernu Ameriku 2026. godine zasjenjen je rigoroznom antiimigracijskom politikom administracije Donalda Trumpa. Zbog masovnih deportacija, pooštrenih viznih režima za tridesetak zemalja te otvorenih sukoba s Iranom, brojne države izdaju upozorenja svojim građanima o rizicima putovanja u SAD. Organizacije za ljudska prava, poput ACLU-a i Amnesty Internationala, upozoravaju na opasnosti od rasnog profiliranja, arbitrarnih pritvaranja i kršenja slobode govora. Dok FIFA pokušava balansirati s nepredvidivim predsjednikom, mnogi navijači iz Afrike i s Bliskog istoka odlučuju bojkotirati utakmice u SAD-u te biraju sigurnije domaćine – Kanadu i Meksiko. Rolling Stone