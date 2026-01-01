Osigurajte vize na vrijeme
Što sve mijenja Svjetsko prvenstvo 2026.
Mundijal iduće godine donosi niz presedana: prvi put ga zajednički organiziraju tri zemlje – SAD, Kanada i Meksiko – uz osjetljive političke odnose. Turnir se širi na 48 reprezentacija i 104 utakmice, s novom nokaut-rundom i trajanjem od 39 dana. Debitirat će nove reprezentacije, dok će golema udaljenost između gradova domaćina značiti mnogo putovanja. Uvode se obvezne pauze za hidrataciju zbog vrućina, a zabrane ulaska u SAD mogle bi spriječiti dio navijača da prisustvuju utakmicama. DW