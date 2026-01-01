Osigurajte vize na vrijeme

Određeni su i datumi, dok će satnice biti poznate u subotu. Također, za svaku utakmicu postoje dva moguća grada održavanja, a točno mjesto bit će također poznato u subotu. (Index)

17. lipnja 2026.: Hrvatska – Engleska (Toronto/Arlington)

23. lipnja 2026.: Hrvatska – Panama (Foxborough/Toronto)

27. lipnja 2026.: Hrvatska – Gana (East Rutherford/Philadelphia)

