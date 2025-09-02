Mirovine bivših političkih zatvorenika padaju, ali rastu iznosi - Monitor.hr
Danas (07:00)

Kad zatvorski dani vrijede dvostruko više od radnih

Mirovine bivših političkih zatvorenika padaju, ali rastu iznosi

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u srpnju je isplatio 1.723 mirovine bivšim političkim zatvorenicima, prema posebnom zakonu koji im priznaje vrijeme provedeno u zatvoru kao dvostruki radni staž. Prosječna mirovina nakon posljednjeg usklađivanja iznosi 931,47 eura, što je više nego dvostruko u odnosu na 2003. kada su ih primala 5.776 korisnika. Najviše je obiteljskih mirovina (1.013), dok broj korisnika kontinuirano opada. Mirovina.hr, tportal


Slične vijesti

Četvrtak (23:00)

Nema brige, radit ćemo do devedesete – samo bez pauze za ručak

Svaki peti Europljanin bit će siromašan u mirovini

Europsko nadzorno tijelo EIOPA upozorava da svakom petom Europljaninu prijeti siromaštvo u starosti, osobito ženama koje su u 30% većem riziku. Populacija stari, omjer radnika i umirovljenika rapidno se smanjuje, a mnoge zemlje se i dalje oslanjaju gotovo isključivo na državne mirovine. Europska komisija planira preporuke: digitalne račune štednje, porezne poticaje i automatsko uključivanje zaposlenih u mirovinske fondove. Skandinavci su spremniji zahvaljujući raznolikim sustavima, dok istok i jug Europe zaostaju. Reforme su neizbježne, ali politički izuzetno osjetljive. Lider

04.08. (13:00)

Nemaš za perilicu? Nema veze, imaš mirovinu!

I u penziji s bankom na ti: Kako i u mirovini možete dići kredit

Umirovljenici u Hrvatskoj, unatoč niskim mirovinama i visokom riziku od siromaštva, mogu podići nenamjenske potrošačke kredite. Većina banaka ima posebne uvjete – ograničene svote (od 250 do 10.000 eura), fiksne kamatne stope (5–6,9%) te maksimalnu dob korisnika (najčešće do 70 ili 78 godina). Rok otplate kreće se od 1 do 7 godina. Banke traže odrezak od mirovine, a rad uz mirovinu nije svugdje dodatna prednost. Uvjeti variraju – stoga valja pažljivo usporediti ponude. tportal

13.07. (19:00)

Rad do groba (ali uz povišicu)

Zarađuj i kad si ‘gotov’ – država nagrađuje one koji odbiju mirovinu

Izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju omogućuju rad na puno radno vrijeme uz isplatu pola mirovine, što je dosad bilo rezervirano za određene skupine. Ukinuta su i ograničenja za bonifikaciju – svi koji rade nakon 65. godine dobivaju 0,45 % veću mirovinu za svaki mjesec rada bez gornje granice. Do 2028. očekuje se više od 53.000 zaposlenih umirovljenika. Primjeri pokazuju da produženim radom mirovina može porasti i do 37,8 %. Vlada cilja na prosječnu mirovinu od 800 eura. tportal

23.06. (20:00)

To nam nisu rekli u školi

Najbolje vrijeme za početak mirovinske štednje? Jučer!

Ako se pitaju stručnjaci, najbolje vrijeme za početak mirovinske štednje u trećem stupu jest jučer, a drugo je najbolje vrijeme – danas. Snaga dugoročnog ulaganja razlikovat će oskudnu i komfornu mirovinu, pa iako mnogi smatraju da im je mirovina daleko, štednju bi trebalo shvatiti kao ulaganje u vlastitu slobodu. I dok se iz godine u godinu vidi poboljšanje u segmentu financijske pismenosti, mirovine nekako, barem na početku karijere, do otprilike 30-ih godina života, ostavimo po strani jer ‘daleko je to, stigne se sve’. No o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji treba razmišljati već s prvim zaposlenjem pa treba naučiti i how to, odnosno kada, kako i zašto promijeniti fond. Lider

19.06. (10:00)

Tko doživi pričat će

Piletić: Mirovinski sustav održiv je do 2070. godine

Broj osiguranika i zaposlenost u Hrvatskoj rastu i to je dobra vijest za održivost mirovinskog sustava. Novi umirovljenici koji su u 2024. otišli u mirovinu imaju prosječan mirovinski staž od 35 godina. Sve relevantne institucije koje nas analiziraju, ne mi sami, kažu da je hrvatski mirovinski sustav održiv bez nekakvih većih izazova do 2070. godine. Kaže ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić za Lider. Istodobno, zbog trenutačne velike potražnje za radom, u Hrvatskoj radi 136 tisuća stranaca, a sve projekcije pokazuju da bi broj stranih radnika mogao doseći broj od više stotina tisuća do kraja desetljeća…

09.06. (13:00)

Kad ti rejting kaže da si odličan, a ti se pitaš je l’ to stvarno o tebi

Prema mirovinskom sustavu Hrvatska je bolja od Kine, SAD-a, Italije…

Hrvatska je na 21. mjestu među 48 zemalja u globalnom mirovinskom indeksu Mercer CFA Institutea, ispred Italije, Kine i SAD-a. Pohvaljeni smo zbog održivosti sustava, uz napredak u ocjenama zahvaljujući podacima iz procesa pristupanja OECD-u. Uz to, rastu i kreditni rejtinzi zahvaljujući fiskalnoj disciplini, padu javnog duga i reformama. Iako rejtinzi ne predviđaju krize, utječu na percepciju investitora i trošak zaduživanja. Profesor Nuno Fernandes ističe važnost institucionalne stabilnosti i kapitalnog tržišta za dugoročnu održivost mirovina. Lider

01.06. (14:00)

Do mirovine samo još tri reforme i dva infarkta

Viktor Gotovac: ‘Reformiranje’ mirovinske reforme – pucanj u koljeno vlastite budućnosti

Naše je gospodarstvo preslabo da iluziju socijalnog optimizma – koje ove promjene nose – podrži. Živimo u državi u kojoj od 8,5 mlrd. eura koliko je sustav mirovinskog osiguranja „težak“, iz Državnog proračuna u taj sustav transferiramo 3,6 milijardi. Deficit mirovinskog sustava – pišljivih 3,6 milijardi. Eura. Nekih 42 posto. Danas. A s povećanjima, 13. mirovinama, izmišljenim staževima za žene, stvar će biti gora. Uvjereni ste da je PDV u Hrvatskoj 25 posto. Nije, varate se. PDV iznosi 17 posto. Preostalih osam postotnih poena cijena je mirovinskog sustava u svakoj robi i usluzi koje u Hrvatskoj kupujemo. Trećina prihoda od PDV-a odmah se uplaćuje u proračun HZMO-a. I to za ovako jadne mirovine. A kad mirovinska prava krenemo povećavati, te iste robe i usluge morat će biti još skuplje. Jer ćemo više novca morati uplatiti u mirovinski sustav. Teret se prebacuje na mlade, koje – navodno – želimo privoliti da ostanu u Domovini. Samo, dok sustav postaje neodrživ, a deficiti gutaju proračun, teško će baš oni htjeti žrtvovati svoju budućnost radi ostvarenja loših obećanja političara. Viktor Gotovac za Nacional

31.05. (22:00)

Nešto se ipak nakupi

Najveće mirovine na Islandu i Luksemburgu, najmanje u Albaniji… Hrvatska u donjem dijelu ljestvice

Prema Eurostatu, prosječni rashod za starosne mirovine po korisniku u EU-u u 2022. iznosio je 16.138 eura. To je približno 1.345 eura mjesečno kada se podijeli na 12 mjeseci. U okviru EU-a, iznosi su se kretali od 3.611 eura u Bugarskoj do 31.385 eura u Luksemburgu. Kada se uključe zemlje EFTA-e i kandidati za članstvo u EU-u, raspon je još veći—od 1.648 eura u Albaniji do 35.959 eura na Islandu, piše Euronews. N1

29.05. (16:00)

Tko rano štedi, dvije mirovine grabi

Automatska štednja za mirovinu: spas iz trećeg stupa za Generaciju Z?

Omjer zaposlenih i umirovljenika u Hrvatskoj već sada iznosi 1,4:1 i nastavlja padati, dok će udio mirovine iz prvog stupa znatno opasti. Glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić predlaže uvođenje opt-out modela za treći stup štednje, kakav već postoji u UK-u i Latviji. UMFO podržava ideju, naglašavajući važnost financijske pismenosti, ranog uključivanja i poreznih poticaja. Automatsko uključivanje, uz mogućnost dobrovoljnog izlaska, moglo bi osigurati veću mirovinsku stabilnost za generaciju Z i rasteretiti javni sustav. Lider

27.05. (10:00)

Zavod predao štafetu – sad vam Regos računa penziju

“Moja mirovina” preuzima kalkulaciju budućnosti

Informativni izračun mirovine od 26. svibnja 2025. više nije dostupan putem HZMO-a, već isključivo na platformi Moja mirovina. Nova usluga omogućuje personalizirani izračun za oba mirovinska stupa, uz prijavu putem e-Građana. Dostupan je i anonimni kalkulator za brzu procjenu. Usluga nudi bolji uvid u buduću mirovinu, no ne služi kao pravna osnova. Ako uskoro idete u mirovinu, moguće je pokrenuti pretkompletiranje podataka. Mirovina.hr.