Ni hipsteri više nisu chic

Opremanje naših digitalnih persona ili avatara nije tako nova stvar, no industrija videoigara nedavno je odjećom ili ‘skinovima’ u igrama poput ‘Overwatcha’ i ‘Fortnitea’, koje generiraju milijarde prihoda, postavila temelje digitalne mode. Pitate li se tko je lud plaćati za odjeću koju ne može nositi, niste jedini, a odgovor na to pitanje nije još potpuno jasan ni onima koji se bave izradom digitalne odjeće. Ipak, kandidata je svakim danom sve više i pitanje je trenutka u kojem će stvar s digitalnom modom i metaverzumom postati uobičajena. Louis Vuitton dizajnirao je 2019. skinove za ‘League of Legends’, a Nike i Ralph Lauren ove godine ponudili su dodatke za avatare. Tportal

