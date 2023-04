Čovjek ima svoje brige

Svirca su u novoj zgodi pozvali na stand up nastup u Saxu. Naravno da sam pristao. Zanimao me taj novi žanr, stend ap tragedija. Vjerojatno neki tip priča tužne priče, a publika plače i doživljava katarzu. Trebalo mi je to. Gadno razočaranje – umjesto stend ap tragičara ugledao sam koronaške znanstvenike. Bajić me zajebao, doveo me na znanstvenu tribinu Skeptici. Na početku smo slušali fore znanstvenika Saše Cecija koje kao da je pokupio iz časopisa Mali znanstvenici. Kao zadnji kreteni hihotali smo na te Cecijeve fore. Onda je neki znanstvenik bez dlake na jeziku govorio protiv kolega koji u doba korone nisu vatreno zagovarali cijepljenje. Tu je krenula svađa između antivaksera i stručnjaka. Svirac je rekao Ceciju kako je zbog njega popušio 500 kuna jer ga za vrijeme korone nisu pustili da nastupa u knjižnici jer se nije cijepio.