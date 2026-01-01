Začudo, nema nas ni u top 10

Najluđe prevare s EU fondovima: Od maslina s otpada do poticaja bordelima i betonskih blokova ‘nafilanih’ vitaminima - Monitor.hr
Najluđe prevare s EU fondovima: Od maslina s otpada do poticaja bordelima i betonskih blokova ‘nafilanih’ vitaminima

Prevare s europskim fondovima dosegle su goleme razmjere: EPPO je 2023. i 2024. vodio više od 4500 istraga uz procijenjenu štetu veću od 44 milijarde eura. Slučajevi dolaze iz cijele EU – od skijališta bez snijega u Danskoj, Ferrarija kupljenih “za solare” u Italiji, bordela i hotela financiranih javnim novcem u Španjolskoj, do maslinika na planinama i nanobot-projekata koji završavaju kolekcijama vlakova. Kreativnost prevaranata očito ne poznaje granice. Hrvatska se zasad ne pojavljuje među rekorderima, ali društvo je, blago rečeno – šaroliko. Poslovni


25.12.2024. (17:00)

Sami su si iskopali jamu u koju su upali

Litvan: Ovo je bila godina u kojoj smo shvatili da imamo četverodiobu vlasti

Zakonodavni, izvršni i pravosudni trokut vlasti ove je godine aktivnim uključenjem Ureda europskog javnog tužitelja u istrage pronevjera europskog novca dobio neugodan korektiv koji bez milosti kazneno progoni i najodanije stranačke kadrove. Zato su DORH i EPPO više konkurenti nego suradnici. Mehanizam diskretne pljačke na snazi je od 2016., a prosperitet smo posebno osjetili nakon pandemijskog pada, kad je Europska unija Hrvatskoj, kao jednoj od najvećih gubitnika korone, usmjerila paket pomoći od desetak milijardi eura. Međutim, s novcem je u Hrvatsku došao i disruptor, i to zbog uobičajene hrvatske servilnosti prema institucijama EU-a, ali i neopreznosti vlasti koja nije shvatila kakvu je pogrešku napravila u prosincu 2020. godine. Najprije je Vlada predložila osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), a Sabor uobičajeno poslušno to odmah izglasao. Tek su se ove godine u punom sjaju pokazali ozbiljni dosezi tog poteza. Goran Litvan za Lider.

25.11.2024. (10:00)

Složna braća kuću grade (samo da žele)

Starešina: DORH i EPPO mogu dati novi poticaj svođenju korupcije na pristojnu mjeru

Da bi slučaj Beroš uistinu postao ogledni slučaj u procesuiranju korupcije u javnoj nabavi, daljnje uvjete mora ispuniti pravosuđe. U prvome koraku to znači temeljito istražiti kako su diler Saša Pozder i njegova mreža namještali nabavu robota, proširiti to na istragu drugih nabava u kojima je intervenirao ministar i drugih poslova Pozderovih tvrtki s državom, a sve to kako bi se u razumnom roku pripremile uvjerljive optužnice. No već na tome prvom koraku pojavio se spor oko mjerodavnosti između Ureda europskog tužitelja (EPPO), koji je prvi pokrenuo istragu, i DORH-a, odnosno Uskoka, koji je izdao naloge za uhićenja. Budu li poštovali svoje uloge, EPPO može (za)štititi DORH i Uskok od domaćih političkih utjecaja iz Hrvatske, a DORH (Uskok) može pomoći EPPO-u da ga ne obuzme umišljaj europskoga djelitelja pravde nasuprot nacionalnom pravosuđu. Višnja Starešina za Lider.

20.11.2024. (11:00)

Znaš onaj vic? Idu Petrač i Zrikavac i sretnu Malog...

Prime Time: EPPO ti mater

U prvom djelu najnovijeg od novih Prime Timeova donose vijesti o suradnicima Donalda Trumpa, kao i o vrsti koja će naslijediti čovječanstvo na planeti jednom kad Trump i suradnici završe s poslom. U drugom dijelu pričaju (dobro, Borna priča) o predsjedničkoj kampanji Dragana Primorca koja je u punom tuđem stanu u Splitu 1990. (Wait, what?). Za kraj o uhićenju stoljeća, možda ne stoljeća, desetljeća… Dobro, možda više uhićenje godine! Ili možda polugodišta? Ne zna čovjek s tim HDZ-om, zbilja. Uglavnom, sve o Viliju Berošu i uhićenju veselih grobara hrvatskog zdravstva. Novi trodijelni Prime Time

25.10.2024. (10:00)

Kad subvencije odu niz mesoreznicu

Uhićenja u grupaciji Pivac zbog sumnje na subvencijsku prevaru

Devet osoba, uključujući bivše i sadašnje šefove tvrtke Vajda iz grupacije Pivac, uhićeno je zbog subvencijske prevare na zahtjev EPPO-a. Grupacija Pivac, koja posluje od 1990-ih, izrasla je u prehrambenog giganta, dijelom zahvaljujući preuzimanju drugih kompanija. Iako je bila uključena u niz afera, uključujući optužbe za financiranje HDZ-a i spornu kvalitetu uvezenog mesa, tvrtka je nastavila rasti, a zadnje uhićenje povezano je s pronevjerom EU sredstava. Ilko Ćimić za Index

15.04.2024. (15:00)

Deset poena za skeptike

Škaričić: Cjepivo i demokracija

Odluka EPPO-a u predmetu nabavke cjepiva koju je Von der Leyen osobno dogovarala sa šefom Pfizera, međutim, nije važna samo zbog toga što će odgovoriti na pitanje je li šefica EK-a korumpirala proces nabave cjepiva, već i zbog činjenice da ishod istrage može preokrenuti cijelu paradigmu odnosa prema stanju demokracije u vrijeme pandemije. Ukoliko se Von der Leyen i ostali dužnosnici EK-a nađu krivima za netransparentnu proceduru nabave cjepiva, ugovore s proizvođačima i neodgovornu potrošnju resursa poreznih obveznika EU-a, to će bitno promijeniti prevladavajući stav da stanje zdravstvene hitnosti opravdava sve što se događalo u krizi s COVID-om i da su kritike rezervirane za populističke lunatike i teoretičare zavjere. Nataša Škaričić za Novosti.

18.03.2024. (00:00)

Hvala ti ko bratu

Starešina: Ne vjerujem u tužitelje koji djeluju kao produžena ruka politike

Hrvatska ima vrlo neugodna iskustva s banalizacijom pitanja mjerodavnosti u slučaju tužiteljica Haaškog suda (i Arbour i Del Ponte) i njihovim ‘misijama‘ pisanja povijesti i donošenja pravde, a da bi danas kao članica EU-a bez propitivanja mjerodavnosti prihvatila svaku aktivnost nove europske misionarke pravde. Zato se nadam da će Plenković u ovom slučaju ustrajati u zaštiti nacionalnoga pravosudnog suvereniteta. I da bi učinio isto da je riječ o Sandri Benčić ili Ivanu Penavi, a ne o Nini Obuljen Koržinek. S druge strane, bilo bi mi drago vidjeti i što više EPPO-ovih postupaka zbog zloporabe europskog novca koji se zasnivaju na čvrstim dokazima, prikupljenima praćenjem tragova novca, a ne na medijskoj distribuciji privatnih poruka.

Optužila je Kövesi mnogo vladinih dužnosnika. No suđenja su pokazala da su joj predmeti bili odrađeni traljavo, na krilima politike i medijskih kampanja, uz pomoć obavještajnih službi. Mnogi su poslije pali na sudu, uključujući i bivšeg rumunjsog premijera Pontea kojeg je natjerala na ostavku. No sumnjivu klijentelističku aferu svojeg brata Sergiua Lascua tešku tridesetak milijuna eura, člana Uprave rumunjskoga državnog distributera plina, nije primijetila. Višnja Starešina za Lider.

12.03.2024. (12:00)

Ma, kako se samo usudila!? Zapanjeni smo

Šefica EU tužiteljstva, Laura Codruta Kövesi, otvorila je vatru na Plenkovića

U demokratskim državama imamo trodiobu vlasti. Sagledam li sve što se dogodilo u vezi s ovim predmetom, vidim tu dimnu zavjesu, ali sigurna sam da građani vide pravo stanje stvari. Žele znati je li počinjena prevara, a ne da se pred njima podiže dimna zavjesa, rekla je Kövesi, nakon što je Plenković kritizirao istragu EPPO-a o nezakonitim poslovima na Geodetskom fakultetu. Ova kritika predstavlja Plenkovićevu najveću konfrontaciju s moćnom ženom, dok EPPO pokazuje svoju učinkovitost u istrazi korupcije u Hrvatskoj. Plenkovićeva reakcija sugerira nervozu pred mogućim sankcijama EU. (Index)