Začudo, nema nas ni u top 10
Najluđe prevare s EU fondovima: Od maslina s otpada do poticaja bordelima i betonskih blokova ‘nafilanih’ vitaminima
Prevare s europskim fondovima dosegle su goleme razmjere: EPPO je 2023. i 2024. vodio više od 4500 istraga uz procijenjenu štetu veću od 44 milijarde eura. Slučajevi dolaze iz cijele EU – od skijališta bez snijega u Danskoj, Ferrarija kupljenih “za solare” u Italiji, bordela i hotela financiranih javnim novcem u Španjolskoj, do maslinika na planinama i nanobot-projekata koji završavaju kolekcijama vlakova. Kreativnost prevaranata očito ne poznaje granice. Hrvatska se zasad ne pojavljuje među rekorderima, ali društvo je, blago rečeno – šaroliko. Poslovni