Povišica za kavu i pola bureka

Nakon prošlogodišnjeg srpanjskog usklađivanja mirovina od 8,42 posto to je drugi najveći rast mirovina od 1999. godine s čim se Vlada nije propustila pohvaliti (1, 2, 3, 4). Prosječna mirovina će s novim srpanjskim usklađivanjem porasti za 43,22 eura te će umjesto 581 eura koliko je iznosila u srpnju (isplata za kolovoz) porasti na 624,2 eura. Ta prosječna mirovina odnosi se na nešto više od milijun umirovljenika i u nju nisu uključene mirovine prema međunarodnim ugovorima. Umirovljenici nisu zadovoljni onim što im vlada nudi, pogotovo nakon što su sebi digli plaće. Bez obzira na rekordni rast i plaća i mirovina, problem je kupovna moć – kažu iz Bloka umirovljenici zajedno, najavljujući prosvjed za 1. listopada. Ministar Piletić retorički je postavio pitanje “tko predstavlja umirovljenike?”, aludirajući na izborni neuspjeh postojećih opcija. Danas, prema registru političkih stranaka, u Hrvatskoj djeluje 12 političkih stranka čiji je fokus djelovanja usmjeren na umirovljenike. No, u široj javnosti prisutne su tri. Osim HSU-a to su BUZ i Stranka umirovljenika. No, sličan prosvjed organiziran je i prošle godine, a stranke umirovljenika se nisu mogle dogovoriti za zajednički istup. Faktograf