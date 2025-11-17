Mušterije, pripremite novčanike (za kazne)

Sve djevojke se uz prekršajne kazne (od 20 do 100 eura) za odavanje prostituciji, dobile i mjeru izgona, odnosno obaveznog napuštanja Zadra i schengenskog prostora. Jedan Zadranin koji iznajmljuje apartman preko Bookinga opisao je kako mu je stigla revervacija iz Brazila na tri dana. No, sumnjivo mu je postalo kada ga je 25-godišnja djevojka koja je boravila kod njega pitala da produlji boravak i kada je primijetio nepoznate muškarce kako ulaze u njegov apartman. Slučaj je odmah prijavio policiji. Na sličan način “ordiniraju” i drugdje, a sugovornik Slobodne Dalmacije primjećuje kako je to sve očito organizirano. Upuštaju li se te žene u prostituciju svojom voljom ili su pod prisilom? Jesu li dio organiziranog kriminala, odnosno jesu li podvođene kao seksualno roblje? Neuredna dokumentacija često sugerira da se može raditi i o trgovanju ljudima. Jutarnji