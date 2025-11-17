Mušterije, pripremite novčanike (za kazne)
Njemačka raspravlja o zabrani kupovine seksa: Predlaže se „nordijski model“
U njemačkom parlamentu ponovno je otvoreno pitanje prostitucije, nazvavši Njemačku „bordelom Europe“ i zatraživši zabranu kupovine seksa. Ministrica zdravstva Nine Warken podržala je prijedlog te pozvala na uvođenje nordijskog modela, koji kriminalizira klijente i svodnike, a prostitutke ostavlja nekažnjavanima uz državnu pomoć za izlazak iz industrije. Iako je prostitucija legalna od 2002., trgovina ljudima i prisilna prostitucija su u porastu. Pristalice modela tvrde da smanjuje broj žrtava, dok kritičari strahuju da će gurnuti sektor dublje u ilegalu. DW