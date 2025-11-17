Njemačka raspravlja o zabrani kupovine seksa: Predlaže se „nordijski model“ - Monitor.hr
Danas (17:00)

Mušterije, pripremite novčanike (za kazne)

Njemačka raspravlja o zabrani kupovine seksa: Predlaže se „nordijski model“

U njemačkom parlamentu ponovno je otvoreno pitanje prostitucije, nazvavši Njemačku „bordelom Europe“ i zatraživši zabranu kupovine seksa. Ministrica zdravstva Nine Warken podržala je prijedlog te pozvala na uvođenje nordijskog modela, koji kriminalizira klijente i svodnike, a prostitutke ostavlja nekažnjavanima uz državnu pomoć za izlazak iz industrije. Iako je prostitucija legalna od 2002., trgovina ljudima i prisilna prostitucija su u porastu. Pristalice modela tvrde da smanjuje broj žrtava, dok kritičari strahuju da će gurnuti sektor dublje u ilegalu. DW


Slične vijesti

17.08. (16:00)

Osim ako ne lažu

Zašto neki muškarci plaćaju za seks? Istraživanje ukazuje da je razlog često više od “pukog pražnjenja”

Studija Sveučilišta u Cape Townu na 43 muškarca otkriva da odlazak kod dama noći često nadilazi fizički čin. Četvrtina je prvi put platila seks da izgubi nevinost i izbjegne neugodu. Drugi su isticali sigurnost bez straha od odbijanja i očekivanja veze. Plaćeni seks smanjuje pritisak da muškarci budu “seksualno vješti”, a neki su ga vidjeli i kao priliku za učenje. Također pruža prostor za suočavanje sa seksualnim poteškoćama, ali dinamika varira od ranjivosti do iskorištavanja. Ukratko, plaćeni seks može imati terapeutski učinak, služiti kao trening ili bijeg – ovisno o korisniku. Psychology Today

20.07. (11:00)

Sezonski posao s mogućnošću deportacije

Izgon s pogledom na more: prostitucija pod paskom organiziranog kriminala

Tijekom 2024., PU dubrovačko-neretvanska protjerala je 24 žene zbog prostitucije, mahom iz Latinske Amerike i istočne Europe. Organizirani lanac krijumčarenja žena počinje u siromašnim zemljama, gdje kriminalne skupine nude iluziju lake zarade. Žrtvama se osigurava smještaj i oglašavanje, dok organizatori zadržavaju do 50% zarade. Identiteti klijenata i žrtava skrivaju se iza posredničkih brojeva, a lokacije i oglasi se stalno mijenjaju radi izbjegavanja policije. Sustav prisiljava žene na stalna putovanja po Hrvatskoj i Europi, pod potpunom kontrolom posrednika, otkriva Dubrovački dnevnik.

04.06. (12:00)

Isus bi vjerojatno bio na njihovoj strani, ali ministar unutarnjih poslova – baš i ne

Prošlo je 50 godina od okupacije crkve u Lyonu, prosvjeda seksualnih radnica

U lipnju 1975., stotine seksualnih radnica okupirale su crkve u pet francuskih gradova, započevši u Lyonu, tražeći osnovna radna i ljudska prava. Suočene s policijskom represijom, siromaštvom i kriminalizacijom, borile su se za dekriminalizaciju, socijalnu zaštitu i dostojanstvo. Unatoč nasilnom prekidu racijama, prosvjedi su postali simbol otpora i potaknuli obilježavanje 2. lipnja kao Međunarodnog dana seksualnih radnica. Pedeset godina kasnije, mnogi problemi ostaju neriješeni, ali nasljeđe otpora i dalje nadahnjuje borbu za prava najnevidljivijih radnica društva. Radnička prava

10.12.2024. (00:00)

Nikako da se dogovore

Prostitucija: Profesija ili eksploatacija?

U Belgiji je donesen zakon koji seksualnim radnicama i radnicima omogućuje radna prava. Brojne organizacije taj korak pozdravljaju, dok druge ističu da je riječ o normalizaciji eksploatacije. Niz prava uključuje i odbijanje pružanja usluge koju osoba ne želi raditi, a regulirat će se i status “poslodavaca”, odnosno makroa koji će smjeti legalno operirati svojim biznisima ako nisu osuđivani za ozbiljna kaznena djela kao što su silovanje i trgovina ljudima. No, ni ovaj zakon nije bez polarizacije i podijeljenih stavova/mišljenja. Dominantni pristupi su radikalnofeministički, koji se zalaže za kriminalizaciju isključivo klijenata i u konačnici potpuno ukidanje industrije seksa, dok liberalno-feministički pristup prostituciju smatra oblikom rada i traži njezinu regulaciju, odnosno legalizaciju. Rezolucija na razini EU i dalje ne postoji, s obzirom da neke zemlje dozvoljavaju prostituciju, dok je drugdje zabranjena. Novosti.

24.06.2024. (21:00)

Najstariji zanat, a zabranjen

U Hrvatskoj bi se mogla dekriminalizirati prostitucija

Postoji međuresorna skupina koja je prvo krenula s radom na izmjenama Zakona o prekršaju protiv javnog reda i mira, kasnije su vidjeli da je zakon u većem dijelu zastario, odnosno da ga treba prilagoditi današnjem vremenu, stoga su odlučili krenuti u izradu novog zakona – rekao je ministar unutarnjih poslova Davorin Božinović, odgovarajući na upit vezan uz napise da će se prostitucija prestati kažnjavati kao što je bila dosadašnja praksa. Prema pisanju medija, novi će zakon uvesti tzv. švedski model kada je riječ o prostituciji, to znači da će se kažnjavati samo klijenti, odnosno kupci seksualnih usluga. Index

17.01.2024. (09:00)

Tihi obrt

Zadar postao raj za seksualne usluge, prošle godine sankcionirano desetak žena iz Južne Amerike

Sve djevojke se uz prekršajne kazne (od 20 do 100 eura) za odavanje prostituciji, dobile i mjeru izgona, odnosno obaveznog napuštanja Zadra i schengenskog prostora. Jedan Zadranin koji iznajmljuje apartman preko Bookinga opisao je kako mu je stigla revervacija iz Brazila na tri dana. No, sumnjivo mu je postalo kada ga je 25-godišnja djevojka koja je boravila kod njega pitala da produlji boravak i kada je primijetio nepoznate muškarce kako ulaze u njegov apartman. Slučaj je odmah prijavio policiji. Na sličan način “ordiniraju” i drugdje, a sugovornik Slobodne Dalmacije primjećuje kako je to sve očito organizirano. Upuštaju li se te žene u prostituciju svojom voljom ili su pod prisilom? Jesu li dio organiziranog kriminala, odnosno jesu li podvođene kao seksualno roblje? Neuredna dokumentacija često sugerira da se može raditi i o trgovanju ljudima. Jutarnji

15.01.2024. (18:00)

Prvo ljudska, a tek onda radnička prava

Hrvatska i Rumunjska jedine su članice EU koje kažnjavaju osobe koje se bave seksualnim radom

No, službenici pravosudnog i policijskog sustava, stručnjaci iz državnih tijela i ministarstava slažu se da je kriminalizacija radnica štetna te da bi država trebala imati kontrolu nad radnicama, to jest novcem. Iako je seksualni rad u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina vrlo dobro istražen, o njegovoj regulaciji šuti svaka politička stranka i svaki saborski klub. Seksualni je rad danas reguliran Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira. U ovom članku pojam „prostitucija“ koristi se jer seksualni rad nije prepoznat u zakonima mnogih država. Članak 12. tog zakona starog više od 45 godina propisuje kaznu od 20 do 100 eura ili 30 dana zatvora osobama koje „se odaju prostituciji“. No, slučajevi iz sudske prakse pokazuju kako svaki sudac to drugačije tumači, zbog čega je u pravnom smislu pitanje seksualnog rada potpuno neusklađeno. Seksualni je rad tipično ženski, no prema MUP-ovim podacima iz 2022. godine, 18% prijavljenih radnika bili su muškarci. H-alter

21.12.2023. (15:00)

Najstariji zanat, pokraj politike

Seksualni rad podijelio Europski parlament, neki ga žele zabraniti

“Imućni muškarci, koji imaju viška novca za potrošiti na je*anje, susreću siromašne žene koje se moraju je*ati da bi preživjele. Dakle, kakva veća razlika može postojati?” pita europarlamentarka Maria Noichl, zastupnica iz grupe socijalista i demokrata i samoproglašena borkinja za prava seksualnih radnica koje u industriji nisu završile dobrovoljno. Njezin stav je jasan: Prodaja seksa nije posao, to je rodno uvjetovano nasilje i trebalo bi biti protuzakonito kupovati seks ili biti svodnik, piše Politico. Međutim, postoje neslaganja oko njezinog stajališta, a bilo je i upozorenja da bi Noichlin prijedlog mogao pogoršati uvjete rada seksualnih radnica. Drugi, poput zastupnice češkog S&D-a Radke Maxove, protive se kriminalizaciji kupaca seksa, ali se “apsolutno slažu s elementima koji pokrivaju bolju socijalnu zaštitu. U Francuskoj, gdje su usvojili tzv. nordijski model, dovelo je do toga da seksualne radnice imaju manje moći oko izbora klijenata, što je dovelo do povećanja spolnih bolesti i nasilja. N1

03.12.2023. (08:00)

EUropstvo

Ropstvo 21. stoljeća: Ženama obećaju posao pa ih seksualno iskorištavaju. Čak polovica počinitelja – žene

Žene latinoameričkog podrijetla, posebno iz Paragvaja i Kolumbije, regrutirane su na društvenim mrežama ponudama za posao u Europi, a zatim su prisiljene prostituirati se u stanovima 24 sata na dan, što je ropstvo 21. stoljeća, izvijestila je španjolska policija u subotu na Međunarodni dan ukidanja ropstva. Brojne žene iz Latinske Amerike stigle su nakon pandemije koronavirusa u Španjolsku jer se ona nalazi na putu prema bogatijim europskim zemljama Francuskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj. Te žene gotovo uvijek ulaze u EU preko španjolskih aerodroma, a s obzirom da govore španjolski jezik bez problema se sporazumijevaju. One su sada glavne žrtve dok su to ranije bile žene iz Nigerije, Rumunjske i Bugarske. I mjesto gdje se iskorištavaju također se mijenja. Policijska kontrola noćnih klubova prisilila je krijumčare da prebace žrtve u prenapučene stanove, gdje ostaju zatvorene 24 sata dnevno i pod trajnim nadzorom. Nacional

19.11.2023. (19:00)

Žele ugasiti crvene lampice

Njemački demokršćani zahtijevaju zabranu prostitucije, Scholz je otvoren za tu opciju

Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je da bi volio vidjeti daljnja zakonska ograničenja u vezi sa seksualnim radom u Njemačkoj, dodajući da prodaja seksualnih usluga “nije prihvatljiva” i da ne treba biti nešto “normalno”. “To je nešto što me je oduvijek moralno uzrujavalo”, dodao je Scholz. „Smatram da trebamo pogledati zakon i vidjeti kako se to najbolje može suzbiti”, ističe. Seksualni rad je u Njemačkoj oduvijek bio legalan, ali se njegovo promicanje smatralo “nemoralnim” i bilo je kazneno djelo do 2002. godine. Europski parlament se također izjasnio za zabranu seksualnog rada po uzoru na takozvani „nordijski model”, koji kriminalizira svodništvo i bordele, ali ne i pojedince koji se njome bave, kojima još i nude podršku. DW