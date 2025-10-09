Kad molekule imaju Airbnb
Nobel za kemiju trojcu koji je stvorio materijale što hvataju plinove i vlagu iz zraka
Susumu Kitagawa, Richard Robson i Omar Yaghi osvojili su Nobelovu nagradu za kemiju 2025. za razvoj metal-organskih okvira (MOF-ova) — materijala s ogromnim unutarnjim šupljinama koje mogu pohranjivati plinove, hvatati CO₂ ili skupljati vodu iz zraka. Njihov izum otvara put „zelenijoj“ kemiji i tehnologijama za borbu protiv klimatskih promjena, a mala količina MOF-a može pohraniti goleme količine tvari — poput Hermionine torbice, samo bez magije. HRT