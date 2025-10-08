Nobel za robota – kome ide govor zahvale?
Nobelovu nagradu bi uskoro u budućnosti mogla dobiti i – umjetna inteligencija
Znanstvenici raspravljaju može li umjetna inteligencija do 2050. samostalno ostvariti otkriće vrijedno Nobelove nagrade. Inicijativu „Nobel Turing Challenge” pokrenuo je Hiroaki Kitano iz Sony AI-ja, a optimisti poput Rossa Kinga vjeruju da bi AI to mogao postići i ranije. Već danas sustavi poput AlphaFolda i Coscientista planiraju eksperimente i otkrivaju nove fenomene, no mnogi upozoravaju da AI još ne razumije svijet koji proučava. Skeptici strahuju da bi preveliko oslanjanje na algoritme moglo smanjiti kreativnost i prilike za mlade znanstvenike – i povećati broj pogrešaka. tportal