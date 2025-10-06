Imunitet za Nobela
Nobelove nagrade za medicinu pripala znanstvenicima za otkrića u vezi s perifernom imunološkom tolerancijom
Nobelovu nagradu za medicinu 2025. dobili su Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi za otkriće kako imunološki sustav zna stati na loptu. Identificirali su regulatorne T stanice koje sprječavaju da tijelo napadne samo sebe. Njihov rad razjasnio je mehanizme imunološke tolerancije i otvorio put razvoju terapija za autoimune bolesti, rak i transplantacije. Sakaguchi je 1995. otkrio novu klasu stanica, a Brunkow i Ramsdell 2001. pronašli gen Foxp3 koji njima upravlja. tportal