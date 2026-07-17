Stare dobre škare i ljepilo
Nolanov ‘Odisej’: Kako je antički ep snimljen isključivo na 70-milimetarskom IMAX-u bez digitalnih prečaca
Film s Mattom Damonom prvi je cjelovečernji uradak snimljen isključivo na glomaznom 70-milimetarskom IMAX-u. Kako bi prevladao tehnička ograničenja poput buke i kratke trake, Nolanov tim koristio je inovativno zvučno kućište (“lijes”) od 136 kg i sustav zrcala za krupne planove. Umjesto CGI-ja, koristili su stvarne lokacije, rekonstruirani vikinški brod i mehaničkog Kiklopa od 18 metara, dok se fizička traka montira ručno, fotokemijskim spajanjem. Ivan Podnar za Magnet
- IMAX (skraćenica za Image Maximum) je visokotehnološki format filma i sustav projekcije koji koristi znatno veću površinu filmske trake od standardnih formata. Dok se u klasičnim kinima nekada koristila traka od 35 mm (koja se kroz projektor kreće okomito), pravi analogni IMAX koristi 70-milimetarsku traku koja kroz kameru i projektor putuje vodoravno.