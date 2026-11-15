Nova pravila kreditiranja: Detaljniji pregled kreditne sposobnosti, kraj samovoljnim minusima i nova pravila za kupnju mobitela na rate - Monitor.hr
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I Mare i Kate kupuju na rate

Nova pravila kreditiranja: Detaljniji pregled kreditne sposobnosti, kraj samovoljnim minusima i nova pravila za kupnju mobitela na rate

Od 20. studenoga u Hrvatskoj stupaju na snagu nova pravila potrošačkog kreditiranja s ciljem bolje zaštite građana i sprečavanja prezaduživanja. Banke će detaljnije provjeravati kreditnu sposobnost, više neće moći samostalno povećavati dopušteno prekoračenje (“minus”), a uvest će se i objašnjenje u slučaju odbijanja kredita te besplatno savjetovanje o dugovima u Fini. Nova pravila obuhvatit će i trgovce te teleoperatere koji nude kupnju uređaja na rate, s rokom prilagodbe telekomima do 1. lipnja 2027. Iako stope zaduživanja ostaju dvoznamenkaste, HNB ističe da se već bilježi njihovo usporavanje. Index


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Gatanje iz kristalne kugle (i Excel tablica)

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Novi Zakon o potrošačkim kreditima pooštrava pravila i spaja dva postojeća zakona

Novi Zakon o potrošačkim kreditima spaja Zakon o stambenom potrošačkom kreditu i zakon koji regulira ostale kredite kako bi sustav bio pregledniji. Iz Ministarstva financija kažu kako zakon prenosi europsku direktivu i pooštrava nadzor nad kreditiranjem. Hrvatska narodna banka postaje središnje nadzorno tijelo, a nelicencirani zajmodavci bit će prijavljeni DORH-u. Cilj je bolje zaštititi građane, spriječiti prezaduženost i uvesti preventivno savjetovanje o dugu. Uvodi se i “pravo na zaborav” za osobe koje su završile onkološko liječenje prije više od 10 godina, čiji se podaci više ne smiju uzimati u obzir pri kreditiranju. Poslovni

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Istraživanje ekonomista Europske središnje banke upozorava da bi rast upotrebe stablecoina mogao potaknuti klijente na povlačenje depozita iz banaka, što bi povećalo troškove financiranja i smanjilo kreditiranje realnog gospodarstva. Iako depoziti u eurozoni iznose oko 17 bilijuna eura, a globalno tržište stablecoina oko 300 milijardi dolara, veći je problem dominacija dolarskih stablecoina. Njihova šira upotreba u Europi mogla bi oslabiti utjecaj ECB-a na likvidnost i kamatne stope. Autori pozivaju na strožu regulaciju i jači nadzor kako bi se smanjili financijski rizici. Mreža

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Život na rate

Europljani pod teretom stambenih kredita

Prema istraživanju RE/MAX Europe, čak 75 posto Europljana s hipotekarnim kreditima moralo je smanjiti životne troškove kako bi mogli otplaćivati rate, dok se samo četvrtina nije ničega odricala. Najbolje stoje Nizozemska i Litva, a najteža situacija je na Malti, u Rumunjskoj, Mađarskoj, Grčkoj, Italiji i Hrvatskoj. Građani se najčešće odriču izlazaka, putovanja i luksuznih proizvoda, dok su u siromašnijim zemljama ugrožene i osnovne potrebe. Kao ključni problem ističu se visoki režijski troškovi. Euronews, tportal