I Mare i Kate kupuju na rate

Od 20. studenoga u Hrvatskoj stupaju na snagu nova pravila potrošačkog kreditiranja s ciljem bolje zaštite građana i sprečavanja prezaduživanja. Banke će detaljnije provjeravati kreditnu sposobnost, više neće moći samostalno povećavati dopušteno prekoračenje (“minus”), a uvest će se i objašnjenje u slučaju odbijanja kredita te besplatno savjetovanje o dugovima u Fini. Nova pravila obuhvatit će i trgovce te teleoperatere koji nude kupnju uređaja na rate, s rokom prilagodbe telekomima do 1. lipnja 2027. Iako stope zaduživanja ostaju dvoznamenkaste, HNB ističe da se već bilježi njihovo usporavanje. Index