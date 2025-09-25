Uskoro će imati više kilometara pruge nego što vozači imaju živce u špici

Prošlo je 6 mjeseci otkad se Zagrebom provozio prvi party tramvaj u organizaciji Josipa Mioča koji stoji iza umjetničkog pseudonima Butterfly Jam. Ovaj mjesec, preciznije 18. listopada, Zagrebom će ponovno voziti tramvaj i to četvrti po redu. Ovaj koncept itekako popularan u popularnim gradovima, super je zaživio u Zagrebu, a publike je svakim izdanjem sve više. Osim ovog, do kraja godine očekuju nas još najmanje dva ovakva partyja (u studenom i prosincu). Vidio sam neke video klipove iz Berlina, njihovog U-Bahna, a kako kod nas nije nitko napravio house party u vožnji, odlučio sam ispitati mogućnosti same izvedbe. Javio sam se ekipi za foto i video materijale, njima se ideja svidjela pa sam se zatim javio ZET-u. Journal