Uskoro će imati više kilometara pruge nego što vozači imaju živce u špici
Nova Vatikanska ulica s tramvajskom prugom povezat će Blato i Jarun
Grad Zagreb raspisao je natječaj za idejni projekt nove Vatikanske ulice, ključne prometnice koja će povezati buduću bolnicu u Blatu s Jadranskom avenijom, Jarunskim mostom i Horvaćanskom. Sredinom će prolaziti tramvajska pruga u dvije etape: prva od Savskog gaja do buduće okretnice Blato, s šest stanica, a druga preko Jarunskog mosta do Horvaćanske, s još pet stajališta. Projekt, ucrtan u GUP prije 40 godina, trebao bi značajno poboljšati povezanost zapadnog Zagreba. tportal