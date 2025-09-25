Nova Vatikanska ulica s tramvajskom prugom povezat će Blato i Jarun - Monitor.hr
Danas (11:00)

Uskoro će imati više kilometara pruge nego što vozači imaju živce u špici

Nova Vatikanska ulica s tramvajskom prugom povezat će Blato i Jarun

Grad Zagreb raspisao je natječaj za idejni projekt nove Vatikanske ulice, ključne prometnice koja će povezati buduću bolnicu u Blatu s Jadranskom avenijom, Jarunskim mostom i Horvaćanskom. Sredinom će prolaziti tramvajska pruga u dvije etape: prva od Savskog gaja do buduće okretnice Blato, s šest stanica, a druga preko Jarunskog mosta do Horvaćanske, s još pet stajališta. Projekt, ucrtan u GUP prije 40 godina, trebao bi značajno poboljšati povezanost zapadnog Zagreba. tportal


Slične vijesti

05.06. (08:00)

Šine, šine svuda oko mene

Tramvaj konačno stiže na jug – Sarajevska postaje urbana arterija

Gradonačelnik Tomašević krajem svibnja obišao je radove na Sarajevskoj cesti gdje niču prve šine nove tramvajske pruge. Do kraja 2025. završit će cesta, a do početka 2026. i tramvajska pruga kojom će 35.000 stanovnika nakon 25 godina ući u tramvajsku zonu. Nova prometnica postaje južni ulaz u Zagreb i rasteretit će prometne gužve u Novom Zagrebu. Tramvaj dolazi i na Heinzelovu te između Horvaćanske i Ljubljanice. Projekt vrijedan 25 mil. eura zasad financira Grad, no očekuje se i sufinanciranje iz EU fondova. Poslovni

20.05. (16:00)

Konačno znamo kad autobus stvarno dolazi, a ne kad bi trebao

Pametni ekrani stigli na stajališta: Točni dolasci, manje čekanja

U sklopu modernizacije prometne infrastrukture, na Glavnom kolodvoru i desetak drugih lokacija u gradu postavljeni su digitalni ekrani koji u stvarnom vremenu prikazuju dolaske i odlaske vozila javnog prijevoza. Sustav koristi GPS tehnologiju za točne informacije, uključujući kašnjenja, promjene trasa i obustave linija. Projekt je rezultat suradnje grada i tehnoloških partnera, a cilj mu je unaprijediti korisničko iskustvo, smanjiti gužve i povećati učinkovitost gradskog prometa. Poslovni

01.01. (10:00)

Ipak su ove godine i lokalni izbori

Tramvaj bi uskoro mogao biti besplatan i za djecu i srednjoškolce

Uskoro će biti pokrenuto javno savjetovanje o novoj odluci kojom se pravo na besplatan javni prijevoz proširuje na sve mlađe od 18 godina, što je usuglašeno s koalicijskim partnerima. To pravo još od ranije omogućeno starijima od 65 godina. Očekuje se da će ova mjera uključivati oko 120 tisuća građana Zagreba, što znači značajnu podršku obiteljima, osobito u smislu smanjenja troškova života, istaknuo je gradonačelnik Zagreba Tomašević. Poslovni

19.12.2024. (00:00)

Lokalni izbori su sljedeće godine

Tomašević: Deseci tisuća građana prvi će se put naći u zoni tramvaja

Grad Zagreb raspisao je natječaj za izvođača radova za izgradnju 3.7 kilometara duge tramvajske pruge u Heinzelovoj ulici, od Ulice kralja Zvonimira do okretišta na Savišću, vrijednosti 60 milijuna eura s PDV-om, što je sedmi od osam strateških projekata za koje su pokrenuti postupci. “Izgradnja pruge u Heinzelovoj ulici, uz izgradnju Sarajevske ceste i tramvajske pruge, značajno će unaprijediti usluge javnog prijevoza za desetke tisuća građana koji će se prvi put naći u zoni tramvaja, nakon 25 godina u kojima u Zagrebu nije izgrađen ni metar nove tramvajske pruge”, priopćio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Index

13.10.2024. (20:00)

Zabavna strana ZET-a

Party tramvaj: žurke u ZET-ovom javnom prijevozu

Prošlo je 6 mjeseci otkad se Zagrebom provozio prvi party tramvaj u organizaciji Josipa Mioča koji stoji iza umjetničkog pseudonima Butterfly Jam. Ovaj mjesec, preciznije 18. listopada, Zagrebom će ponovno voziti tramvaj i to četvrti po redu. Ovaj koncept itekako popularan u popularnim gradovima, super je zaživio u Zagrebu, a publike je svakim izdanjem sve više. Osim ovog, do kraja godine očekuju nas još najmanje dva ovakva partyja (u studenom i prosincu). Vidio sam neke video klipove iz Berlina, njihovog U-Bahna, a kako kod nas nije nitko napravio house party u vožnji, odlučio sam ispitati mogućnosti same izvedbe. Javio sam se ekipi za foto i video materijale, njima se ideja svidjela pa sam se zatim javio ZET-u. Journal

01.04.2024. (10:00)

Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče...

Treskom po Zagrebu: Vozači ZET-a snimaju situacije s kojima se susreću


Treskom po Zagrebu“, naziv je Facebook stranice na kojoj ZET-ovi vozači objavljuju snimke iz kabine vozila. Tako su objavili kompilaciju ludih prizora, nesavjesnih vozača sa zagrebačkih ulica. Samo pukom srećom sve nije završilo prometnom nesrećom i katastrofom. Na snimkama koje objavljuju nađe se zbilja svega, od komičnih do umalo tragičnih situacija. Dnevnik

05.12.2023. (18:00)

Cestovna zmijica

Uskoro testiranje prvih tramvaja bez tračnica, navodit će ga posebne trake na cestama

Tramvaj bez tračnica trebao bi učiniti javni prijevoz u Perthu (Australija) prihvatljivjim. Budući da prijevozno sredstvo iz Kine ne zahtijeva nikakve tračnice, konverzije na cestovnoj infrastrukturi su minimalne. Tramvaj je dugačak 30 metara. Izmjene na cestovnoj infrastrukturi su minimalne. Inovativni tramvaj bez tračnica koristi posebno označene trake na cestama na kojima je moguća brzina do 70 km/h. Navođenje u prometnu traku osigurava se upotrebom senzora koji su integrirani u cestu. Na kotačima su, očekivano, gume. Ima mjesta za do 150 putnika pa je znatno veći od autobusa. Revija HAK

06.09.2023. (11:01)

Zagrebački tramvaj u prvoj godini, 1891. kad je uveden, prevezao je više od milijun putnika

20.01.2023. (11:45)

ZET-ovka Iva, vozačica tramvaja o kojoj bruji cijeli grad: Obožavam svoj posao

26.07.2017. (15:46)

Končaru 13 milijuna kuna za sigurniji tramvaj