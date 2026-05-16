Jedino drvo s imenom
Olujno nevrijeme srušilo najstariji hrast lužnjak u parku Maksimir
Vijest o padu stabla objavljena je na Facebook stranici Priroda Grada Zagreba, ističući da je riječ o velikom gubitku za park i gradsku prirodnu baštinu. Svoj život “Dedek” započeo je prije gotovo 6 stoljeća u vrijeme kralja Matijaša Korvina, kada se Zagreb utvrđivao zbog opasnosti od osmanskih prodora. Tijekom stoljeća preživio je ratove, požare, epidemije kuge i brojne promjene koje su oblikovale grad. Index