Jedino drvo s imenom

Članovi HRAST-a odlaze iz koalicije i sa svih pozicija u vladajućoj strukturi, najavio je saborski zastupnik Hrvoje Zekanović, koji će ipak ostati u Saboru, iako je onamo izabran na HDZ-ovoj listi. Ladislav Ilčić odlazi iz ministarstva kulture gdje je bio savjetnik, Hrvoje Šlezak odlazi iz Ministarstva obrazovanja, a očekuje se i odlazak državnog tajnika u Ministarstvu obrazovanja Matka Glunčića koji nije formalno član HRAST-a, ali je imenovan na njihov prijedlog. Odlaze jer se protive Istanbulskoj konvenciji i jer podržavaju smjenu Martine Dalić. HDZ i dalje kontrolira većinu u Saboru – 77 mandata, minimum je 76 (Večernji). Vezano s ovim, Novi list nabraja ideološke sukobe koje vodi desnica – kurikularna reforma, Istanbulska konvencija, Obiteljski zakon, pravo na pobačaj, definicija obitelji, pravo na odgoj i obrazovanje djece u skladu sa svojim religijskim i filozofskim uvjerenjima…