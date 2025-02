Pametniji, brži, manje laže – ali i dalje ne zna gdje ste ostavili ključeve

Umjetna inteligencija kao što je ChatGPT mogla bi biti jednako dobra, ako ne i bolja od psihoterapeuta kad je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja. Do tog su zaključka došli istraživači Sveučilišta Ohio State i tamošnjeg Hatch Data and Mental Healtha koji su o rezultatima istraživanja izvijestili u studiji koju objavljuje PLOS Mental Health. Pokazalo se da se odgovori koje je napisao ChatGPT općenito bolje drže temeljnih psihoterapijskih načela te da klijentima pristupaju s poštovanjem i ostavljaju im prostora za donošenje vlastitih izbora. Daljnja analiza otkrila je da su odgovori koje je generirao ChatGPT općenito duži od onih koje su napisali terapeuti te da odgovaraju s više imenica i pridjeva. Pošto se imenice mogu koristiti za opisivanje ljudi, mjesta i stvari, a pridjevi za pružanje više konteksta, to bi moglo značiti da ChatGPT kontekstualizira opsežnije od terapeuta. Bug