OpenAI opet preskače razrede, ali po kojoj cijeni?
OpenAI predstavio GPT-6 Astru s fokusom na autonomni rad i kibernetičku sigurnost
OpenAI je lansirao model GPT-6 Astra, kojeg opisuje kao najinteligentniji i najusklađeniji model dosad. Astra se ističe autonomnim korištenjem računala, pregledavanjem interneta te rješavanjem složenih zadataka u softverskom inženjerstvu i kibernetičkoj sigurnosti. Pomiče granice na testovima poput ExploitBenca (100%) i SRE-Benca (88%), uz ugrađene jače obrambene mehanizme protiv zloupotrebe i jailbreakinga. Lansiranje dolazi nakon kolovoškog usporavanja razvoja zbog sigurnosnog incidenta na platformi Hugging Face. Astra je već dostupna odabranim organizacijama, a ubrzo stiže korisnicima plaćenih paketa i API-ja, gdje stoji 10 dolara za ulazne te 50 za izlazne tokene (po milijunu). Mob