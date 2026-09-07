OpenAI predstavio GPT-6 Astru s fokusom na autonomni rad i kibernetičku sigurnost - Monitor.hr
Ponedjeljak (19:00)

OpenAI opet preskače razrede, ali po kojoj cijeni?

OpenAI predstavio GPT-6 Astru s fokusom na autonomni rad i kibernetičku sigurnost

OpenAI je lansirao model GPT-6 Astra, kojeg opisuje kao najinteligentniji i najusklađeniji model dosad. Astra se ističe autonomnim korištenjem računala, pregledavanjem interneta te rješavanjem složenih zadataka u softverskom inženjerstvu i kibernetičkoj sigurnosti. Pomiče granice na testovima poput ExploitBenca (100%) i SRE-Benca (88%), uz ugrađene jače obrambene mehanizme protiv zloupotrebe i jailbreakinga. Lansiranje dolazi nakon kolovoškog usporavanja razvoja zbog sigurnosnog incidenta na platformi Hugging Face. Astra je već dostupna odabranim organizacijama, a ubrzo stiže korisnicima plaćenih paketa i API-ja, gdje stoji 10 dolara za ulazne te 50 za izlazne tokene (po milijunu). Mob


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Čak 77 % svih upita otpada na tri glavne kategorije:

  • Praktično savjetovanje i pomoć: 28,8 %
  • Traženje informacija: 24,4 %
  • Pomoć pri pisanju: 23,9 %

Ostatak interakcija uglavnom se odnosi na multimediju (7,3 %) i samoizražavanje (5,3 %). Podaci potvrđuju da se korisnici masovno okreću konverzacijskoj umjetnoj inteligenciji kako bi dobili brze savjete, jasan kontekst i kreativnu podršku u svakodnevnom životu i radu. Mreža

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