Loše bi završili... hm...

Izvješće OpenAI-ja (svibanj 2024. – srpanj 2025.) na uzorku od 130.000 korisnika pokazuje da je ChatGPT postao ključan alat za produktivnost i učenje, potiskujući tradicionalne tražilice.

Čak 77 % svih upita otpada na tri glavne kategorije:

Praktično savjetovanje i pomoć: 28,8 %

28,8 % Traženje informacija: 24,4 %

24,4 % Pomoć pri pisanju: 23,9 %

Ostatak interakcija uglavnom se odnosi na multimediju (7,3 %) i samoizražavanje (5,3 %). Podaci potvrđuju da se korisnici masovno okreću konverzacijskoj umjetnoj inteligenciji kako bi dobili brze savjete, jasan kontekst i kreativnu podršku u svakodnevnom životu i radu. Mreža