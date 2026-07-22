Loše bi završili... hm...
Strip: Da su veliki mislioci u svoje vrijeme imali AI…
Pogledajte što bi ChatGPT rekao Leonidi, spisateljici Mary Shelley, Charlesu Darwinu, Albertu Einsteinu… kako su zamislili strip crtači na Thisecommercelife.
Pogledajte što bi ChatGPT rekao Leonidi, spisateljici Mary Shelley, Charlesu Darwinu, Albertu Einsteinu… kako su zamislili strip crtači na Thisecommercelife.
Izvješće OpenAI-ja (svibanj 2024. – srpanj 2025.) na uzorku od 130.000 korisnika pokazuje da je ChatGPT postao ključan alat za produktivnost i učenje, potiskujući tradicionalne tražilice.
Čak 77 % svih upita otpada na tri glavne kategorije:
Ostatak interakcija uglavnom se odnosi na multimediju (7,3 %) i samoizražavanje (5,3 %). Podaci potvrđuju da se korisnici masovno okreću konverzacijskoj umjetnoj inteligenciji kako bi dobili brze savjete, jasan kontekst i kreativnu podršku u svakodnevnom životu i radu. Mreža
Slavni pisac Roald Dahl u svojoj priči “Veliki automatski gramatizator” iz 1954. godine nevjerojatno je precizno predvidio uspon generativne umjetne inteligencije. Priča prati frustriranog pisca i inženjera Adolpha Knipea koji konstruira analogni stroj sposoban da, kombiniranjem gramatičkih pravila, zapamćenog rječnika i zadanih zapleta, masovno proizvodi pripovijetke. Iako je Dahlov izum zamišljen kao glomazni aparat s polugama i gumbima, njegova bit – žrtvovanje kvalitete radi masovne, jeftine produkcije tekstova – savršeno oslikava današnju stvarnost ChatGPT-ja. Dahl je prije više od sedam desetljeća prepoznao tehnološku logiku koja danas upravlja svijetom kreativnog pisanja. Open Culture
OpenAI pokreće najveću reorganizaciju ChatGPT-ja do sada, napuštajući koncept klasičnog chatbota u korist AI agenata i alata za programiranje. Cilj je transformacija u profitabilnu “superaplikaciju” koja samostalno izvršava zadatke poput planiranja putovanja i organizacije sastanaka. Zbog priprema za izlazak na burzu (IPO) i oštre borbe s rivalom Anthropicom, tvrtka vrijedna 850 milijardi dolara preusmjerava resurse na profitabilne poslovne korisnike. U sklopu ovog zaokreta prema zaradi, OpenAI redizajnira sučelje, integrira partnere poput Canve i Bookinga, te gasi manje profitabilne projekte za široku potrošnju, uključujući i video-alat Sora. Index
Pretjerano inzistiranje na politički korektnom jeziku stvara tjeskobu koja, umjesto da povezuje, duboko narušava međuljudske odnose. Iz straha da ne izgovore “pogrešnu riječ”, ljudi sve češće biraju samocenzuru i izbjegavaju važne razgovore o razlikama, što vodi u izolaciju i polarizaciju. Pokušaji da se ljudska komunikacija sterilizira, pa čak i uz pomoć AI alata, ubijaju autentičnost i empatiju. Umjesto bježanja u sigurne mjehuriće istomišljenika, rješenje leži u prihvaćanju nelagode, davanju prednosti ljudskoj nesavršenosti te građenju odnosa kroz otvoren dijalog u kojem pogreška nije kraj komunikacije, već prilika za učenje.. Psychology today
U veljači 2026. dogodio se najveći egzodus u povijesti AI-ja: 2,5 milijuna ljudi napustilo je ChatGPT pod hashtagom #QuitGPT. Razlog nije bila loša tehnologija, već gubitak povjerenja uzrokovan trima udarcima: ugovorom s Pentagonom, gašenjem toplog modela GPT-4o uoči Valentinova te etiketiranjem emotivnih korisnika kao „rizičnih“. Korisnici su masovno prešli na Claude, tražeći iskrenost i toplinu umjesto kliničke hladnoće modela GPT-5.2. Ovaj „izbjeglički val“ dokazao je da korisnici AI ne vide kao alat, već kao odnos – a jednom slomljeno povjerenje ne liječi se jačim procesorom… pokret je izgledno postao viralan. Medium
Donedavni simbol efikasnosti, ChatGPT, prolazi kroz proces “enshitifikacije” – fazu u kojoj se korisničko iskustvo žrtvuje radi profita i korporativnih interesa. Odgovori postaju plići, a suptilni clickbait i ragebait mehanizmi nastoje zadržati korisnike što dulje u razgovoru radi buduće monetizacije oglasima. Uz visoke troškove treninga modela, OpenAI se sve više okreće vojnim i državnim ugovorima, što je izazvalo masovni egzodus korisnika prema alternativama. Alat koji je trebao štedjeti vrijeme sada uvodi “šum”, pretvarajući se iz asistenta u još jednu platformu za eksploataciju pažnje. Nakon što je OpenAI potpisao ugovor s američkim Ministarstvom obrane, broj deinstalacija ChatGPT aplikacije skočio je za 295% u samo 24 sata (Medium), a broj negativnih recenzija naglo je porastao. Netokracija
Društvene mreže danas povezuju internetske bizarnosti i političku manipulaciju u sustav u kojem algoritmi, umjetna inteligencija i monetizacija oblikuju našu percepciju stvarnosti, kažu na Kulturpunktu. Autor Vlado Vince ističe kako Facebook danas prioritet daje bizarnom, AI-generiranom sadržaju (poput “Shrimp Jesusa”) radi čiste monetizacije, dok je X (bivši Twitter) pod Elonom Muskom postao poligon za radikalnu ideologiju i nekontrolirane AI botove poput Groka. Sve je počelo s Facebook feedom – Facebookova taktika manipulacije formatom sadržaja već je tada počela utjecati na distribuciju vijesti, sve kako bi zadržali korisnike na mreži. Prioritizacija video sadržaja radikalno je transformirala novinske redakcije, koje su stihijski ulagale velika sredstva u produkciju videa kako bi se bolje pozicionirale na društvenim mrežama… a nismo još ni došli do pojave ChatGPT-a…
Autor na XDA portalu opisuje kako je nakon korištenja više AI alata, uključujući ChatGPT, Gemini i Perplexity, odlučio prijeći isključivo na Claude. Ističe da ga je privukla kontinuirana inovacija, konkretne i korisne značajke poput Code i Cowork te osjećaj da alat zaista unaprjeđuje njegov radni proces. Posebno cijeni to što Claude ne uljepšava odgovore niti bezuvjetno potvrđuje njegove stavove, već jasno ukazuje na pogreške. Također naglašava prirodniji ton komunikacije i učinkovitost – s manje ponavljanja i manje frustracija, što mu dugoročno štedi vrijeme i novac.
U eri “agentskog kodiranja” rane 2026., analiza portala Tom’s Guide suprotstavila je Claude Code i GPT-5.3 Codex. Rezultati pokazuju jasnu podjelu uloga: Claude se ponaša kao viši arhitekt koji fokus stavlja na logiku, čitljivost i poučavanje korisnika (savršen za kreativce i učenje). S druge strane, Codex je agresivni inženjer fokusiran na brzinu, obrambeno programiranje i “prljavi” rad na terenu (idealan za produkciju). Dok Claude briljira u estetici i vizualnim ASCII detaljima, Codex dominira u simulacijama i sigurnosnim zakrpama koje niste ni tražili. Izbor ovisi o tome trebate li mentora ili radnika.
Novi viralni trend na društvenim mrežama potaknuo je korisnike da od umjetne inteligencije zatraže vlastite karikature. Rezultati su zabavni i često neprecizni, no otvaraju pitanje koliko podataka pritom ostavljamo na internetu. Stručnjaci upozoravaju da svaka fotografija, komentar i lokacija čine dio našeg digitalnog traga, koji AI sustavi mogu koristiti za profiliranje. Iako je riječ o zabavi i znaku sve većeg prihvaćanja umjetne inteligencije, upozorava se na oprez jer pravna regulativa još nije dovoljno razvijena, a potencijalne zlouporabe podataka mogu imati šire društvene posljedice. HRT