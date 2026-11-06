Slike progovaraju, pokret oživljava
Predstavljen Images 2.6: Brže generiranje slika, izrada GIF animacija i novi alati u API-ju
Predstavljen je Images 2.6 u sustavima ChatGPT, Codex i API. Ključna novost je izrada GIF-ova te vođenje računa o konzistentnosti likova i brendova pri uređivanju. Generiranje je 50 % brže, a u API-ju su dostupni modeli Flare (brzi rad od 6 sekundi) i Sunburst (veća preciznost i detalji). Razvojnim inženjerima na raspolaganju su alati poput označavanja slika (markup), SVG izvoza te kontrola složenosti i kvalitete. Korisnici diljem svijeta tjedno stvore čak 4 milijarde slika. OpenAI