Predstavljen Images 2.6: Brže generiranje slika, izrada GIF animacija i novi alati u API-ju - Monitor.hr
Prekjučer (10:00)

Slike progovaraju, pokret oživljava

Predstavljen Images 2.6: Brže generiranje slika, izrada GIF animacija i novi alati u API-ju

Predstavljen je Images 2.6 u sustavima ChatGPT, Codex i API. Ključna novost je izrada GIF-ova te vođenje računa o konzistentnosti likova i brendova pri uređivanju. Generiranje je 50 % brže, a u API-ju su dostupni modeli Flare (brzi rad od 6 sekundi) i Sunburst (veća preciznost i detalji). Razvojnim inženjerima na raspolaganju su alati poput označavanja slika (markup), SVG izvoza te kontrola složenosti i kvalitete. Korisnici diljem svijeta tjedno stvore čak 4 milijarde slika. OpenAI


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Čak 77 % svih upita otpada na tri glavne kategorije:

  • Praktično savjetovanje i pomoć: 28,8 %
  • Traženje informacija: 24,4 %
  • Pomoć pri pisanju: 23,9 %

Ostatak interakcija uglavnom se odnosi na multimediju (7,3 %) i samoizražavanje (5,3 %). Podaci potvrđuju da se korisnici masovno okreću konverzacijskoj umjetnoj inteligenciji kako bi dobili brze savjete, jasan kontekst i kreativnu podršku u svakodnevnom životu i radu. Mreža

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