Sve je to u glavi

Neki ljudi mrze da ih se preplaši, ali neki obožavaju taj doživljaj užasa. To pak leži na različitim “prijenosnicima signala” među stanicama našeg mozga koji su zaduženi za naš temeljni impuls bijega ili borbe. U te neurotransmitere spada i dopamin: on ima važnu ulogu i u našim drugim osjećajima, na primjer uzbuđenju ili radosti. Isto tako, on nadzire “sustav nagrada” u našem mozgu što onda objašnjava zašto se netko rado plaši. Deutsche Welle