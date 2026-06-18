Ni sam Boss ne bi si osmislio ovakvu kancelariju
Otvoren centar Brucea Springsteena u New Jerseyju inspiriran njegovom glazbom
Arhitektonski studio CookFox Architects predstavio je Centar za američku glazbu “Bruce Springsteen” na Sveučilištu Monmouth u New Jerseyju. Zgrada od 2.790 četvornih metara dizajnirana je u duhu glazbenikove “iskrenosti, hrabrosti i autentičnosti”. Eksterijer je obložen rđajućim čelikom (tzv. weathering steel) kao posveta industrijskom nasljeđu New Jerseyja, dok unutrašnjošću dominira drvena konstrukcija. Centar uključuje izložbene galerije o povijesti američke glazbe, pjevačev arhiv te naprednu dvoranu za nastupe s pogledom na kampus. Zgrada je ekološki održiva i spremna za neto nultu stopu emisija. Dezeen