Otvoren centar Brucea Springsteena u New Jerseyju inspiriran njegovom glazbom - Monitor.hr
Danas (11:00)

Ni sam Boss ne bi si osmislio ovakvu kancelariju

Otvoren centar Brucea Springsteena u New Jerseyju inspiriran njegovom glazbom

Arhitektonski studio CookFox Architects predstavio je Centar za američku glazbu “Bruce Springsteen” na Sveučilištu Monmouth u New Jerseyju. Zgrada od 2.790 četvornih metara dizajnirana je u duhu glazbenikove “iskrenosti, hrabrosti i autentičnosti”. Eksterijer je obložen rđajućim čelikom (tzv. weathering steel) kao posveta industrijskom nasljeđu New Jerseyja, dok unutrašnjošću dominira drvena konstrukcija. Centar uključuje izložbene galerije o povijesti američke glazbe, pjevačev arhiv te naprednu dvoranu za nastupe s pogledom na kampus. Zgrada je ekološki održiva i spremna za neto nultu stopu emisija. Dezeen


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03.06. (21:00)

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Horor izgrađen na praznini: A24 pretvara internetski mit u filmsku stvarnost

A24 donosi film Backrooms, temeljen na popularnom internetskom fenomenu “liminalnih prostora” redatelja Kanea Parsonsa. Radnja prati frustriranog arhitekta Clarka (Chiwetel Ejiofor) koji kroz zid svoje trgovine namještajem propada u beskrajni, sablasni labirint žutih soba i hodnika. Za potrebe filma izgrađen je masivan set od 30.000 četvornih stopa, a redatelj je inzistirao na fizičkim kulisama umjesto računalne animacije. Scenograf Danny Vermette za Dezeen otkriva da su proveli mjesece testirajući uzorke tapeta i tepiha iz 90-ih kako bi vjerno rekreirali jezu “lošeg i lijenog dizajna” koji izaziva nelagodu.

30.05. (12:00)

Čovjek iza najljepših razglednica

Arhitekt koji je uvelike oblikovao vizualni identitet Zagreba: Sto godina od smrti Hermana Bolléa

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25.05. (18:00)

Suživot starog i novog

Povijest u novom ruhu: Kada moderna arhitektura spašava starine

Dezeenov pregled donosi priče o osjetljivim i kreativnim arhitektonskim zahvatima na povijesnim lokalitetima diljem svijeta. Među njima se ističe londonski studio Hugh Broughton Architects koji je unutar zidina 800 godina stare kule Clifford’s Tower ugradio samostojeću drvenu strukturu s vidikovcem. U Rimu je pak studio Stefano Boeri Interiors osvježio trg pokraj Koloseuma postavivši kamene klupe točno na mjesta nekadašnjih stupova, dok je u Sloveniji studio Medprostor zaštitio 900 godina staru crkvu Žičke kartuzije ugradnjom modernog sklopivog krova. Svi ovi projekti uspješno balansiraju između očuvanja prošlosti i uvođenja suvremene funkcionalnosti.

21.05. (01:00)

Luksuz s pogledom na prošlost

Bivši radnički dom u Slovačkoj postao moderan stambeni kompleks

Nekadašnji monumentalni radnički dom “Kosmalt” u slovačkim Košicama, izgrađen 1960-ih za samce iz lokalne željezare, pretvoren je u suvremeni stambeni kompleks s 507 stanova. Biro Atrium Architekti odlučio je zadržati njegov strogi, robusni modernistički karakter umjesto da ga vizualno “omekša”. Zgrada je zadržala svoju prepoznatljivu monokromatsku sivu boju i strogu modularnu mrežu pročelja. Tijekom obnove otkriveni su i restaurirani izvorni materijali poput teraca, mramora i travertina, dok su novi elementi unijeli suvremeni industrijski dizajn. Projekt dokazuje kako socijalističko arhitektonsko nasljeđe može uspješno oživjeti u modernom dobu. Haus

19.05. (00:00)

Za stajati ispred toga i gledati

Neobična arhitektura: Od “izdubljenih” zgrada do kinetičkih staklenika

Ovaj Dezeenov pregled neobične arhitekture donosi fascinantne primjere ljudske kreativnosti širom svijeta. Upoznajte londonsku zgradu The Scoop savršeno isklesanu radi pogleda na susjednu crkvu, te pješački most u Albi koji prati geometriju povijesnog vijadukta. Od šangajske opere u obliku lepeze i uvrnute norveške galerije The Twist, do kinetičkog staklenika koji se otvara poput cvijeta, ovi projekti redefiniraju prostor. Kolekcija uključuje i dramatične instalacije poput japanskog PVC mjehurića, njemački dekonstruktivistički muzej, te inovativne vizualne posvete u obliku blistavog “mjeseca” u Kini i betonskog fotografskog muzeja u Seulu.

15.05. (16:00)

Kad se arhitektura posvađa s ravnalom

Parametrizam: Od revolucionarnog stila do kontroverzne ostavštine

U novoj epizodi podcasta Dezeen Weekly, urednici Tom Ravenscroft i Jennifer Hahn analiziraju parametrizam – pokret koji Patrick Schumacher naziva najvažnijim stilom nakon modernizma. Parametrizam je suvremeni arhitektonski i dizajnerski stil koji koristi računalne algoritme za stvaranje kompleksnih, zakrivljenih oblika. Umjesto klasičnih crteža, arhitekti definiraju parametre (poput nosivosti ili prirodne svjetlosti) koji automatski generiraju strukture (Kreativno)

Epizoda istražuje ključna pitanja:

  • Utjecaj lidera: Je li Schumacherova reputacija naštetila širem prihvaćanju stila?
  • Autorska agencija: Koliko slobode ostaje arhitektu pri korištenju naprednih algoritama?
  • Povijesni primjeri: Analiza ikoničnih zgrada poput terminala u Yokohami i Centra Heydar Aliyev u Bakuu.

Uz dozu humora, raspravlja se i o tome bi li Schumacher ikada projektirao privatnu ekstenziju za Ravenscroftov dom.