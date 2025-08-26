Kad injekcija skida kile, a dućani skidaju grickalice

Radi se o lijeku koji je primarno namijenjen dijabetičarima, a prošle godine (nažalost) postao je popularan među slavnima. Razlog tome je što je što pomaže u liječenju pretilosti pa su se svi ti poznati i slavni, koji usput nisu ni blizu granice pretilosti, pomamili za njime. U početku je opisivan kao čudesni lijek za mršavljenje, a jednom kada je takav narativ dospio u javnost, došlo je do nestašice lijeka bez kojeg je dijabetičarima život otežan, pa čak i ugrožen. Pomama za Ozempicom nije nastala preko noći, a za nju su itekako krive društvene mreže. Ozempic djeluje kao hormon i smanjuje apetit, stabilizira razinu glukoze u krvi i ublažava želju za hranom. Zbog njegove potražnje kolaju opasni krivotvoreni lijekovi, a efekt prestanka njegovog korištenja je da se izgubljeni kilogrami obično vrate, ako se ne promijeni prehrana i stil života, ne uvede redovitije vježbanje i slično. Journal