Danas (16:00)

Kad injekcija skida kile, a dućani skidaju grickalice

Ozempic efekt: Nije samo želja za mršavljenjem, već cijela promjena navika koja tjera na promjenu tržišta

Danski farmaceutski div Novo Nordisk s Ozempicom nije samo zaradio tržišnu vrijednost od 192,82 milijarde dolara, nego je pokrenuo globalni pomak u potrošačkim navikama. Lijek, prvotno namijenjen dijabetičarima i srčanim bolesnicima, masovno se koristi za mršavljenje i time utječe na prehrambenu, modnu, kozmetičku, pa čak i turističku industriju. Smanjeni apetit korisnika mijenja ponudu grickalica i pića, dok estetske klinike, fitness i wellness sektori prilagođavaju usluge novim standardima izgleda i životnog stila. Riječ je o tržišnom i društvenom potresu koji brendovi ne mogu ignorirati. Lider… Potrošači kupuju manje hrane, osobito visokokaloričnih grickalica i slatkiša, pa se trgovci okreću manjim i hranjivijim proizvodima. Gubitak težine potiče i rast tržišta rabljene odjeće. Istodobno raste oslanjanje na farmaceutska rješenja umjesto dijeta i vježbanja, dok se povećava potražnja za estetskim tretmanima koji ublažavaju učinak „ozempičkog lica“.


Slične vijesti

26.07. (18:00)

Kad sitost postane biznis-plan

Nestaje glad, nestaje i tržište: prehrambeni biznis pod pritiskom GLP-1 lijekova

GLP-1 lijekovi poput Ozempica i Wegovyja smanjuju apetit za 700 kalorija dnevno – ne snagom volje, već kemijom. Rezultat? Ljudi jedu manje, zdravije i racionalnije, a industrija junk fooda tone kao čips u jogurt. Trgovci i brendovi prilagođavaju se novim navikama manjeg unosa, većeg znanja i drugačijih očekivanja. U fokusu su solo-porcije, proteini i minimalistički dizajn. Europa zaostaje, ali sustiže. Hrana više nije utjeha, već alat za održavanje biokemijskog balansa. Tko se ne prilagodi – bit će pojeden. Igor Berecki za Bug

23.07. (12:00)

Normalno da mraviš kad ti je ionako sve fuj

GLP-1 lijekovi mijenjaju apetit – ali i okus: manje mesa, više brokule

Lijekovi poput Ozempica, Wegovyja i Mounjara ne djeluju samo na osjećaj gladi – mijenjaju i okus hrane. Pacijenti diljem svijeta, uključujući Hrvatsku, prijavljuju da im postaju odbojni meso, jaja, pržena i slatka hrana, dok rastu preferencije za voće i povrće. Znanstvenici vjeruju da GLP-1 agonisti utječu na mozak, okusne pupoljke i sustav nagrađivanja, smanjujući emocionalnu povezanost s hranom. Studije potvrđuju pad kalorijskog unosa i promjene u prehrambenom ponašanju – što bi mogao biti ključ njihove uspješnosti u mršavljenju. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

12.12.2024. (00:00)

Izvana debeli, mršavi u glavi

Ballet body – posljedica sve masovnijeg mršavljenja uz pomoć Ozempica

Novi ideal lijepog tijela: mršavog, elegantnog i mišićavog. Poput balerina. Naoko zdrav trend u čijoj pozadini stoji nešto drukčija priča. Za početak, nije za svakoga. Jedna od najboljih hrvatskih trenerica ne povodi se za trendovima. Svatko, kaže, treba vježbati sukladno svojoj građi. I dok neki baletno tijelo žele oblikovati treningom, ovaj je trend posljedica sve masovnijeg mršavljenja uz pomoć Ozempica, lijeka namijenjenog oboljelima od dijabetesa. Brz gubitak kilograma ostavlja posljedice. Vrlo često imamo višak kože i potkožnog tkiva u pojedinim dijelovima kao što su donji trbuh, bokovi i grudi, i kod muških i kod ženskih osoba – kaže plastični kirurg za HRT. A tu je već poznato i Ozempic lice, s upalim očima i više bora. Pa slijede kirurški zahvati kojima se licu vraća volumen, a s tijela uklanja višak kože. Zbog pomame za Ozempicom, na tržištu ga nema dovoljno. To zabrinjava dijabetičare i njihove liječnike.

26.06.2024. (10:00)

Debeli izvana, ali mršavi u glavi

Europa suočena s nestašicom lijeka za dijabetes jer ga koriste zdravi

Riječ je o GLP-1 agonistima među kojima je najpopularniji Ozempic, i to ne zbog liječenja dijabetesa, već zbog mršavljenja. Zbog toga će Europska agencija za lijekove u ponedjeljak organizirati radionicu o nestašicama GLP-1 agonista. Nestašica se dogodila nakon što se otkrilo da Ozempic snažno utječe na gubitak tjelesne mase. Ozempic smanjuje apetit, stabilizira razinu glukoze u krvi i ublažava želju za hranom. No, stabilizacija razina glukoze ključna je za dijabetičare kojima je taj lijek namijenjen. Sada su upravo oni u problemu jer se dogodila nestašica lijeka zbog navale onih koji žele smršavjeti bez da se potrude. Danica… Korištenje ovog lijeka ne rješava problem mršavosti, oni koji su ga prestali koristiti ubrzo su vratili kilograme (jer je stvar ipak u stvaranju zdravih navika), a ima i druge nuspojave. Jutarnji

02.04.2024. (00:00)

Ako želiš smršaviti, vježbaj, p**** ti materina

Ozempic – lijek za dijabetičare mnogi koriste za mršavljenje bez konzultacija s liječnicima, a nisu upoznati s nuspojavama

Radi se o lijeku koji je primarno namijenjen dijabetičarima, a prošle godine (nažalost) postao je popularan među slavnima. Razlog tome je što je što pomaže u liječenju pretilosti pa su se svi ti poznati i slavni, koji usput nisu ni blizu granice pretilosti, pomamili za njime. U početku je opisivan kao čudesni lijek za mršavljenje, a jednom kada je takav narativ dospio u javnost, došlo je do nestašice lijeka bez kojeg je dijabetičarima život otežan, pa čak i ugrožen. Pomama za Ozempicom nije nastala preko noći, a za nju su itekako krive društvene mreže. Ozempic djeluje kao hormon i smanjuje apetit, stabilizira razinu glukoze u krvi i ublažava želju za hranom. Zbog njegove potražnje kolaju opasni krivotvoreni lijekovi, a efekt prestanka njegovog korištenja je da se izgubljeni kilogrami obično vrate, ako se ne promijeni prehrana i stil života, ne uvede redovitije vježbanje i slično. Journal

21.02.2024. (19:00)

"Čudotvorna" pilula za mršavljenje

Lijekovi za mršavljenje prestravili prehrambenu industriju: Tko se ne prilagodi, nestat će

Prema istraživanju Bloomberga, tvrtke koje se bave prodajom nezdrave hrane suočavaju se s ozbiljnim izazovima zbog rastuće popularnosti lijekova za mršavljenje. Gotovo tri četvrtine ispitanika smatra da je neophodno da ove tvrtke revidiraju svoje poslovne strategije kako bi se prilagodile novonastaloj situaciji. Tretmani za suzbijanje apetita već imaju značajan utjecaj na industriju hrane. Walmart je primijetio smanjenje potrošnje kalorija među svojim kupcima nakon što je popularnost lijekova za mršavljenje poput Ozempica počela rasti. Proizvođači ovih lijekova, poput Novo Nordiska, bilježe povećan interes među direktorima prehrambenih tvrtki. Jasno je da utjecaj lijekova za mršavljenje neće biti samo negativan za prehrambenu industriju. Primjerice Nestle već radi na proizvodima poput dodataka prehrani koji bi mogli dopuniti tretmane za mršavljenje. Očekuje se da će budući razvoj farmaceutskih proizvoda dodatno utjecati na potražnju za proizvodima tradicionalno povezanim s lošim prehrambenim navikama. (Tportal)

18.11.2023. (20:00)

Ljudi, nemojte, ako baš ne morate

Pomamili se za lijekom za dijabetes jer se nadaju brzom mršavljenju

Potražnja za lijekom Ozempicom, namijenjenom dijabetičarima, danske farmaceutske tvrtke Novo Nordisk naglo raste jer ga ljudi uzimaju za ‘skidanje’ kilograma, što rezultira nestašicama u brojnim zemljama, među kojima su Britanija, Njemačka, Belgija i Sjedinjene Države. Poznat kao agonist receptora peptida 1 (GLP-1) sličan je glukagonu i oponaša hormon proizveden u crijevima koji pomaže pri regulaciji šećera u krvi i apetita. Sve veća potražnja za takvim lijekovima rezultirala je time da je Novo Nordisk ostvario najveći profit otkad postoji. U rujnu je postao najvrednija europska tvrtka. Neke su zemlje pozvali kliničare da ih propisuju samo za ono što su i licencirani, a ne i za mršavljenje. Nacional