Kad injekcija skida kile, a dućani skidaju grickalice
Ozempic efekt: Nije samo želja za mršavljenjem, već cijela promjena navika koja tjera na promjenu tržišta
Danski farmaceutski div Novo Nordisk s Ozempicom nije samo zaradio tržišnu vrijednost od 192,82 milijarde dolara, nego je pokrenuo globalni pomak u potrošačkim navikama. Lijek, prvotno namijenjen dijabetičarima i srčanim bolesnicima, masovno se koristi za mršavljenje i time utječe na prehrambenu, modnu, kozmetičku, pa čak i turističku industriju. Smanjeni apetit korisnika mijenja ponudu grickalica i pića, dok estetske klinike, fitness i wellness sektori prilagođavaju usluge novim standardima izgleda i životnog stila. Riječ je o tržišnom i društvenom potresu koji brendovi ne mogu ignorirati. Lider… Potrošači kupuju manje hrane, osobito visokokaloričnih grickalica i slatkiša, pa se trgovci okreću manjim i hranjivijim proizvodima. Gubitak težine potiče i rast tržišta rabljene odjeće. Istodobno raste oslanjanje na farmaceutska rješenja umjesto dijeta i vježbanja, dok se povećava potražnja za estetskim tretmanima koji ublažavaju učinak „ozempičkog lica“.