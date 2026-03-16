Energetski napitak za umorne hrskavice
Berecki: Semaglutid pokazuje potencijal u ublažavanju osteoartritisa koljena
Lijek semaglutid, poznat po terapiji dijabetesa i pretilosti, pokazuje obećavajuće rezultate i kod Osteoarthritis koljena. Klinička studija STEP 9 trial pokazala je da pacijenti s pretilošću koji primaju semaglutid imaju znatno manje bolova i bolju pokretljivost, dijelom zbog gubitka tjelesne mase. No nova istraživanja sugeriraju i izravan biološki učinak na stanice hrskavice, potencijalno kroz poboljšanje njihovog energetskog metabolizma. Ipak, još nema dokaza da lijek obnavlja hrskavicu ili mijenja dugoročni tijek bolesti, pa ostaje zanimljiv, ali još nedovoljno potvrđen kandidat za buduću terapiju. Igor Berecki za Bug