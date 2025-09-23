Ekipa sumnjivih namjera na znanstvenom terenu
Paracetamol, leukovorin i autizam – što kaže znanost, a što politika
Znanstvena istraživanja ne potvrđuju vezu paracetamola i autizma, dok folna kiselina ostaje ključna u trudnoći, a leukovorin može pomoći malom dijelu djece s potvrđenim metaboličkim deficitom. Cjepiva uopće nisu tema službenih dokumenata, ali Trump ih je ubacio radi političkog performansa, spominjući i Amiše kao mitološki „dokaz“ bez autizma. Posljedica takvih istupa je širenje nepovjerenja i skretanje pažnje s važnih istraživanja, dok pseudoznanost dobiva prostor, a znanost ostaje zakinuta za sredstva i fokus. Igor Berecki za Bug