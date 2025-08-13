Penisi kod muškaraca postaju u prosjeku sve veći, no to nije nužno dobra vijest - Monitor.hr
Kad priroda pretjera s bonusima

Penisi kod muškaraca postaju u prosjeku sve veći, no to nije nužno dobra vijest

Istraživanje 55.761 muškarca iz 80 godina podataka otkrilo je da je prosječna duljina erekcije porasla za 24% u zadnjih 30 godina – s 12,3 cm na 15,2 cm – dok opuštena duljina ostaje ista. Znanstvenici sumnjaju da uzrok nisu geni, nego kemikalije iz okoliša i prehrane koje utječu na hormone. Iako bi vijest zvučala pozitivno, brza promjena može signalizirati ozbiljne poremećaje reproduktivnog zdravlja, povezane i s ranijim ulaskom u pubertet. Rezultati zahtijevaju daljnja istraživanja kako bi se otkrio pravi uzrok. IFL Science


Slične vijesti

06.08. (20:00)

Ni veliki, ni mali – taman za EU standarde

Istraživanje potvrdilo: Bosanci imaju veći penis od Hrvata i Srba

Prema globalnom istraživanju Sveučilišta Ulster i Visual Capitalista, prosječna duljina penisa u erekciji u Hrvatskoj iznosi 13,5 cm, isto kao u Srbiji. Najveće prosjeke imaju Ekvadorci (17,6 cm), dok najmanje bilježe Tajland i Sjeverna Koreja. U regiji prednjače Makedonci i stanovnici BiH s 14 cm. Slovenci su na začelju s 12,7 cm. Italija iznenađuje s prosječnih 12,5 cm, dok Njemačka ima čak 14,5 cm. Usporedbe radi, Hrvatska je čvrsto u – zlatnoj sredini. Danica

02.07.2024. (18:00)

Dobre vibracije

Novo otkriće u vezi senzornih stanica spolnih organa moglo bi otvoriti put prema izliječenju seksualnih disfunkcija

Prema novom istraživanju, objavljenom u časopisu Nature, specifične živčane stanice na penisu i klitorisu detektiraju vibracije i zatim se aktiviraju, uzrokujući seksualne reakcije kao što su erekcija i vaginalne kontrakcije. Posebno zanimljiv rezultat nove studije je nalaz da se senzorne stanice klitorisa i penisa aktiviraju na specifičnim frekvencijama. Na tom principu još otprije rade i brojne seksualne igračke, koje se baziraju na vibraciji. Tim je do sada otkrio da se tjelešca povezuju s određenim osjetilnim područjem leđne moždine. Stimulacija tog područja uzrokovala je erekcije i kontrakcije u genitalijama, čak i ako je veza leđne moždine s mozgom bila prekinuta, što sugerira da su seksualni refleksi automatski. Index

23.06.2024. (09:00)

Fućkaš klimatske promjene, ova je vijest zastrašujuća

Porast slučajeva raka penisa u svijetu

Rak penisa je rijedak, ali učestalost i stope smrtnosti su u porastu diljem svijeta. Prema najnovijim studijama, Brazil ima jednu od najviših stopa incidencije od 2.1 na 100.000 muškaraca. Između 2012. i 2022. bilo je 21.000 prijavljenih slučajeva, prema brazilskom Ministarstvu zdravstva. To je rezultiralo s više od 4000 smrtnih slučajeva, a tijekom prošlog desetljeća bilo je više od 6500 amputacija – u prosjeku jedna svaka dva dana. Simptomi često počinju s ranom na spolnom organu koja ne zacjeljuje i iscjetkom snažnog mirisa. Neki ljudi također imaju krvarenje i promjenu boje. Ako se rano otkrije, postoji velika vjerojatnost oporavka kroz tretmane kao što su kirurško uklanjanje lezije, radioterapija i kemoterapija. Ali ako se ne liječi, ne gine djelomična ili potpuna amputacija. Index

07.10.2023. (01:06)

Potvrđeno: Oni koji voze nabrijane sportske aute ipak se ne mogu pohvaliti velikim alatom

13.03.2023. (15:00)

Nitko ne želi veći mozak

Danas su muški spolni organi veći nego prije, no postoji problem

Dobra vijest: muškarci imaju prosječno 24% veće penise nego prije trideset godina. Loša vijest: to je najvjerojatnije posljedica izloženosti toksičnom djelovanju kemikalija na naš hormonalni sustav. U prethodnih osamdesetak istraživanja detaljno su registrirane promjene u reproduktivnom zdravlju muškaraca tijekom promatranih razdoblja, pa je tako i opaženo kako već desetljećima postoji trend opadanja broja (i vitalnosti) spermija, kao i sve niža razina testosterona. Istovremeno je opažena i sve veća pojavnost urođenih mana muških mokraćnih i spolnih organa. Svaka nagla i značajna promjena u spolnom evolucijskom razvoju je u biološkom smislu zabrinjavajuća, jer je naš reproduktivni sustav jedan od najvažnijih dijelova naše biologije – za opstanak ljudi. Bug

22.06.2022. (18:30)

Muški spolni organ kod čovjeka je veći nego u majmuna, znanstvenici moguće evolucijske razloge pronašli u – monogamiji

24.09.2017. (21:07)

Kratka povijest skrivanja penisa u crtićima

14.12.2016. (14:58)

Znanstvenici misle da su shvatili zašto čovjek, za razliku od ostalih, nema penisnu kost – zbog monogamije

06.12.2016. (23:29)

Penis na dodanu vrijednosti

Veličina penisa: Žene vole da su malo veći od prosjeka

Kad bi mogle birati idealni penis žene bi izabrale model dugačak 16 cm i opsega 12,2 cm, kad je riječ o dugotrajnom partneru, dok bi za jednu noć birale nešto veći – 16,3 cm dug i 12,7 cm u opsegu, pokazalo istraživanje (75 žena starih 18 do 65). Razlika u veličini poželjnog penisa između dugotrajnog i jednokratnog partnera i nije nešto velika, ali jest između preferiranog i prosječnog stvarnog penisa koji ide 13,1 cm u dužinu i 11,7 cm u opseg. Daily Mail