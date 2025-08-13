Kad priroda pretjera s bonusima

Rak penisa je rijedak, ali učestalost i stope smrtnosti su u porastu diljem svijeta. Prema najnovijim studijama, Brazil ima jednu od najviših stopa incidencije od 2.1 na 100.000 muškaraca. Između 2012. i 2022. bilo je 21.000 prijavljenih slučajeva, prema brazilskom Ministarstvu zdravstva. To je rezultiralo s više od 4000 smrtnih slučajeva, a tijekom prošlog desetljeća bilo je više od 6500 amputacija – u prosjeku jedna svaka dva dana. Simptomi često počinju s ranom na spolnom organu koja ne zacjeljuje i iscjetkom snažnog mirisa. Neki ljudi također imaju krvarenje i promjenu boje. Ako se rano otkrije, postoji velika vjerojatnost oporavka kroz tretmane kao što su kirurško uklanjanje lezije, radioterapija i kemoterapija. Ali ako se ne liječi, ne gine djelomična ili potpuna amputacija. Index