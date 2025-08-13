Kad priroda pretjera s bonusima
Penisi kod muškaraca postaju u prosjeku sve veći, no to nije nužno dobra vijest
Istraživanje 55.761 muškarca iz 80 godina podataka otkrilo je da je prosječna duljina erekcije porasla za 24% u zadnjih 30 godina – s 12,3 cm na 15,2 cm – dok opuštena duljina ostaje ista. Znanstvenici sumnjaju da uzrok nisu geni, nego kemikalije iz okoliša i prehrane koje utječu na hormone. Iako bi vijest zvučala pozitivno, brza promjena može signalizirati ozbiljne poremećaje reproduktivnog zdravlja, povezane i s ranijim ulaskom u pubertet. Rezultati zahtijevaju daljnja istraživanja kako bi se otkrio pravi uzrok. IFL Science