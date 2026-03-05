Jedna strana, druga strana, jedan sustav - dva Irana
Podijeljeni Iranci: između teokracije i demokratskih težnji
Nakon američko-izraelskih udara, u Iranu su zabilježeni istovremeni prizori žalovanja i slavlja. Dok režimski pristaše brane teokratski poredak, mnogi mlađi i dijaspora vide priliku za promjene. Online ankete pokazuju da većina podržava demokraciju, no represivni sustav ograničava slobodno izražavanje. Prosvjedi posljednjih godina, uključujući valove 2009., 2019. i 2022., odražavaju duboko društveno nezadovoljstvo, ali sustav ostaje stabilan zahvaljujući mreži institucija i Revolucionarnoj gardi. Vanjska intervencija može kratkoročno homogenizirati podršku režimu. Index