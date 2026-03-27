Naš klijent, naš porez, naš grijeh

Kada glavna ulična banda iz našeg kraja započne ničim izazvan rat s bandom na suprotnom kraju grada, koju također ni najmanje ne podržavamo, rat u kom ginu nevini slučajni prolaznici, odbijamo da ostanemo neutralni ili da biramo stranu. Na odgovornost pozivamo i jedne i druge, ali svjesni smo posebne, nadređene dužnosti da zaustavimo našu bandu: zato što se našim porezima financira njeno naoružavanje, zato što se naša šutnja tumači kao suglasnost, zato što su naše vlade one koje ubijaju, i čine to u naše ime.

Pogledajmo pažljivije tu našu bandu. Tvrdnje zapada da se Sjedinjene Države i Europa bore za demokraciju, stabilnost i normalnost u Iranu obična su izmišljotina. U slučaju Izraela i manje od toga. Korijeni iranske poslijeratne tragedije sežu do anglo-američkog puča 1953. godine kojim je svrgnuta demokratski izabrana vlada Mohammada Mosaddegha, zato što se usudio zahtijevati da iranska nafta pripadne iranskom narodu. Sjedinjene Države i Velika Britanija izgubile su moralno pravo da govore o podršci iranskoj demokraciji kada su apsolutnu vlast predale šahu – potkupljivom autokratskom monarhu koji je od Irana napravio feudalni posed zapadnih korporacija. Da bi ga zadržali na tronu, CIA je pomogla osnovati i obučiti Savak, tajnu policiju toliko brutalnu da je postala sinonim za torturu. Narednih 26 godina, vlade Sjedinjenih Država i Velike Britanije činile su sve što je u njihovoj moći da Irancima uskrate čak i privid demokracije. Duga povijest autoritarizma donijela je revoluciju koja je 1979. godine srušila šaha… Yanis Varoufakis za Peščanik.