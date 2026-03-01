Pragmatičar s tvrdim rukavicama

Veteran iranske politike Ali Larijani najavio je uspostavu privremenog vodstva nakon ubojstva vrhovnog vođe Ali Hamenei. Kao tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i bivši predsjednik parlamenta, Larijani je imao ključnu ulogu u nuklearnim pregovorima sa SAD-om te u sigurnosnim pitanjima. Washington ga je sankcionirao zbog navodne uloge u gušenju prosvjeda. Iako nuklearno pitanje smatra rješivim dijalogom, upozorava da Iran neće odustati od svog programa te prijeti oštrim odgovorom SAD-u i Izraelu. HRT