Pokrenuta crowdfunding kampanja za Juričanov dokumentarac o Bandiću

“Zagrebački gradonačelnik zapošljava ljude koji su bliski njemu ili njegovim prijateljima a pritom i tjera najbliže suradnike da izmišljaju radna mjesta. A Zagrepčani to plaćaju s daleko najvišim prirezom u državi” – piše Zdenko Duka za Novi list. Profesor Nenad Zakošek ocjenjuje “da je Bandić sad u poziciji koja je slična Donaldu Trumpu. On, kao i Trump, ima svoje biračko tijelo koje ne mari kako se on u politici ponaša. S tim da je Trump dobio jedne izbore, a Bandić ih je dobio pet”.