Dan poslije

Već od jutra neke istarske rive su bile pod vodom, u Rogoznici se more prelijevalo na cestu preko ruba rive, riva je poplavljena i u Tisnom, u Splitu su poplavili niži dijelovi obale, na Bačvicama je more prodrlo sve do kafića, more je potopilo gradsku plažu u Omišu, vrlo je slična situacija u Trogiru, na otoku Hvaru. Posebno je upozorenje izdano pomorcima zbog udara juga mjestimice i do 70 čvorova, u Dubrovniku je jugo na granici orkanskog prosjeka s udarima do 142 km/h, u Splitu su vatrogasci pilili grane stabala srušenih na aute, jugo je otpuhalo dio fasade sa Zdravstvene škole (izgrađenoj prije nekoliko godina), a u Šibeniku je jaki vjetar prekinuo brojne pomorske linije. N1…