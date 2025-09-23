Kad euri zavrte stetoskop, patriotizam u bijeloj kuti proradi

Povećanje plaća u zdravstvu privlači liječnike nazad u Hrvatsku - Monitor.hr
Povećanje plaća u zdravstvu privlači liječnike nazad u Hrvatsku

Nakon godina odlazaka u inozemstvo, trend se okreće – sve više liječnika vraća se u Hrvatsku. Ove godine prvi put od 2013. vratilo ih se više nego što je otišlo (49 naspram 39). Razlog su veće plaće: specijalisti prosječno zarađuju 2500–3000 eura, a s dežurstvima i do 9000 eura, uz dodatne prihode u privatnim klinikama. Ipak, najveći problem ostaje preopterećenost sustava i previše radnih sati, jer na Zapadu slična primanja dolaze uz manji radni angažman. Danica


