Nekad je odmor bio pod muss
Povijesni obrat: Od radničkih ljetovališta do današnjeg sindroma izgaranja
Video analizira drastičnu promjenu u percepciji slobodnog vremena u Hrvatskoj. Dok je u poslijeratnoj Jugoslaviji država gotovo “tjerala” radnike na more, tretirajući odmor kao zdravstvenu i kulturnu potrebu dostupnu svima, današnji kapitalistički sustav donosi regresiju. Slobodno vrijeme postalo je luksuz, granica između rada i odmora nestaje zbog hiperprodukcije, a radnici su pod stalnim pritiskom. Zaključak je jasan: iako korporacije danas nude “moderne” pogodnosti za odmor, mi smo sustav koji je to davno osiguravao kao temeljno pravo već odavno imali i – izgubili