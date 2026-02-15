Umjetna inteligencija će u sljedećih 18 mjeseci zamijeniti većinu ljudskih zadataka, kaže čovjek iz Microsofta - Monitor.hr
Danas (09:00)

Ništa, počinjem guglati kako se koristi motika

Umjetna inteligencija će u sljedećih 18 mjeseci zamijeniti većinu ljudskih zadataka, kaže čovjek iz Microsofta

Vodeći ljudi tech industrije, uključujući Microsoftovog Mustafu Suleymana i direktora Anthropica Darija Amodeija, upozoravaju na radikalnu automatizaciju tržišta rada. Procjenjuje se da će u sljedećih 12 do 18 mjeseci AI moći obavljati većinu zadataka koje danas rade programeri, odvjetnici, računovođe i marketinški stručnjaci. Dok softverski inženjeri već osjećaju “AI zamor” zbog pritiska veće produktivnosti, znanstvenici poput Stuarta Russella upozoravaju na ekstremne scenarije s mogućom nezaposlenošću od čak 80 %. Promjene više nisu daleka budućnost, već stvarnost koja iz temelja transformira uredsko poslovanje. Poslovni


Slične vijesti

28.01. (10:00)

Hladno je, ali se ne plaća stanarina

Prilika za posao na Antarktici: traže se kuhari, stolari, majstori, inženjeri…

British Antarctic Survey (BAS) traži zaposlenike za rad na istraživačkim postajama na Antarktici, od znanstvenika do tehničkog i pomoćnog osoblja poput stolara, kuhara i ronilaca. Plaće počinju od 30.244 funti godišnje, a svi troškovi života su pokriveni. Natječaji će se objavljivati do ožujka 2026. godine. Rad u ekstremnim uvjetima donosi izolaciju i izazove, ali i jedinstveno iskustvo života i rada na jedinom kontinentu bez stalnih stanovnika. IFL Science

26.01. (13:00)

Prvo prodaš priču, a onda uslugu

Kako “pričanje priča” pretvoriti u stroj za novac: Storytelling kao GPS koji kupca vodi ravno do vaše blagajne

Samo jedna kriva izgovorena riječ može odbiti klijente od kupnje vašeg proizvoda ili usluge. Donald Miller u ovom videu demistificira marketing i prodaju, tvrdeći da kupci ne kupuju najbolje proizvode, već one koje najlakše razumiju. Srž problema je “buka” – previše komplicirane poruke koje zamaraju mozak kupca. Miller predstavlja svoj poznati StoryBrand okvir od sedam elemenata koji svaki biznis treba koristiti kako bi prestao biti zbunjujuć. Poručuje da vaš brend ne smije biti heroj priče; heroj je kupac, a vi ste njegov vodič (poput Yode ili Obi-Wana). Cilj je stvoriti jasne “zvučne poruke” (sound bites) koje komuniciraju kako vaš proizvod pomaže kupcu da preživi ili napreduje.

Bit storytellinga u marketingu: Suština nije u pričanju povijesti vaše tvrtke, već u pozivanju kupca u priču u kojoj on rješava svoj problem. Storytelling je alat koji sprječava mozak kupca da “zaspi” ili ode kod konkurencije. Ako koristite jasnu strukturu – lik s problemom susreće vodiča koji mu daje plan i poziva ga na akciju kako bi izbjegao neuspjeh i postigao uspjeh – vaša priča postaje neodoljiva…

16.01. (23:00)

Plaća ide, volja baš i ne

Hrvatska na dnu Europe po angažiranosti zaposlenika

Prema Gallupovom izvještaju State of the Global Workplace 2025, samo sedam posto zaposlenika u Hrvatskoj je angažirano na poslu, dok je 72 posto neangažirano, a 20 posto aktivno isključeno. Time je Hrvatska posljednja u Europi, uz pad angažiranosti od pet postotnih bodova u odnosu na prethodne godine. Europski prosjek iznosi 13 posto, a globalni 21 posto. Gallup upozorava da je ključni problem pad angažiranosti menadžera, jer čak 70 posto angažmana tima ovisi o vodstvu. Lider

09.12.2025. (23:00)

Kad ti posao doslovno ide “na živce, tetive i mirovinski sustav”

Profesionalne bolesti u Hrvatskoj: skriveni trošak radnog mjesta

Profesionalne bolesti, one bolesti koje se razviju zbog posla i uvjeta rada, u Hrvatskoj i dalje su nedovoljno prepoznate, iako mnogi radnici rade u uvjetima koji dugoročno oštećuju zdravlje. Najčešće su bolesti prenaprezanja i vibracijska bolest, dok su u posebnim razdobljima dominirali azbest i COVID-19. Stručnjaci ističu da je put do priznavanja profesionalne bolesti težak jer poslodavci izbjegavaju pravnu i financijsku odgovornost—uključujući odštete i troškove invalidske mirovine. Prevencija počinje procjenom rizika koju svaki poslodavac mora provoditi, ali ključ je u stvarnom provođenju mjera zaštite, a ne samo u dokumentima. HRT

07.12.2025. (13:00)

Ali joj svejedno vjeruju

Mladi Amerikanci sve više strahuju da će im umjetna inteligencija uzeti posao

Novo Harvard Youth Poll istraživanje otkriva da 59% mladih Amerikanaca (18–29) vidi umjetnu inteligenciju kao prijetnju budućem zaposlenju, više nego tradicionalne uzroke poput outsourcinga ili imigracije. Unatoč strahu, 35% ih redovito koristi AI alate, a 52% im vjeruje u obavljanju zadataka. Mladi su pesimistični: 41% vjeruje da će AI učiniti posao manje smislenim, a 44% misli da će im oduzeti prilike. Istraživanje uključuje 2.040 ispitanika i ilustrira ambivalentan odnos prema tehnologiji koja mijenja tržište rada. Poslovni

16.11.2025. (08:00)

Dnevno dvije smjene: kuća-pos'o - pos'o kuća

Svaka peta osoba u Hrvatskoj radi dodatni posao zbog rasta troškova

Anketa servisa MojaPlaća pokazuje da 21% Hrvata radi dodatni posao kako bi pokrili mjesečne troškove, najčešće u uslužnim djelatnostima poput konobarenja, prijevoza putnika i čišćenja. Dio ispitanika razmišlja i o trećem zaposlenju jer dvije plaće nisu dovoljne. Trenutna prosječna neto plaća iznosi 1.539 eura, dok mnogi smatraju da bi za život iznad pukog preživljavanja trebalo oko 2.000 eura. Dodatni posao često se vidi i kao prilika za isprobavanje novih zanimanja ili razvoj malog biznisa sa strane. Poslovni… komentiraju na Forumu

20.10.2025. (19:00)

Kad ti je teško – pošalji mail

Bezosov recept protiv stresa: napravi prvi korak

Jeff Bezos, čelnik Amazona i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, smatra da stres ne dolazi od napornog rada, nego od izbjegavanja problema koje možemo riješiti. U intervjuu iz 2001. rekao je da je stres “upozorenje” da nešto zahtijeva akciju. Već i mali korak, poput poziva ili e-maila, smanjuje stres jer pokazuje da situaciju preuzimamo pod kontrolu. Bezos razlikuje “aktivno” i “pasivno” suočavanje – čak i nezaposlenost manje opterećuje ako se aktivno traži posao. Psihološka istraživanja potvrđuju: rješavanje problema učinkovitije smanjuje stres nego puko upravljanje emocijama. Fortune

12.10.2025. (13:00)

Kad ti je ured tri metra od kreveta

Žene prednjače u radu od kuće: fleksibilnost, ravnoteža i manje putovanja

Prema anketi portala MojPosao, žene u Hrvatskoj češće koriste rad na daljinu (50%) od muškaraca (41%), a trećina njih odrađuje i više od 11 dana mjesečno izvan ureda. Glavni razlozi su ušteda vremena i lakše usklađivanje poslovnog i privatnog života. Muškarci pak češće ističu izazove u održavanju ravnoteže i ometanja kod kuće. Iako obje skupine cijene udobnost i fleksibilnost, žene rad od kuće doživljavaju kao priliku – a muškarci ponekad kao distrakciju. Lider

23.09.2025. (18:00)

Oni što iskaču iz paštete, inkasatori i nužna zla na šalterima

Najomraženija zanimanja: političari, influenceri, fotoreporteri, life coachevi…

Na Redditu se povela rasprava o univerzalno omraženim zanimanjima, a popis je poduži. Prema Ipsosovu istraživanju, političarima i influencerima vjeruje tek 15 % ljudi, dok su na meti i lobisti, paparazzi, “TikTok mame”, životni treneri i agenti za nekretnine. Na crnoj listi našli su se i utjerivači dugova, osiguravatelji, privatne bolnice, pa čak i pogrebnici. Korisnici su izdvojili i telemarketere, prodavače u MLM shemama (mrežni marketing), preprodavače karata, odvjetnike i kontrolore parkinga – sve redom profesije koje izazivaju kolektivno podizanje obrva. Index

15.09.2025. (13:00)

Kraj ere 'fah idiota' – na cijeni su svestrani, ne ukalupljeni

Diploma više nije presudna: Ovo su vještine koje će do 2030. donositi najveće plaće

Do 2030-ih klasična diploma gubi na važnosti, a ključnu ulogu preuzimaju praktične vještine i kratki certifikati. Najtraženiji će biti stručnjaci za umjetnu inteligenciju i podatke, tehnološki pismeni radnici, agilni lideri, kreativci, analitičari, menadžeri talenata i oni s razvijenom empatijom. Cijene se i otpornost, znatiželja, cjeloživotno učenje te sistemsko razmišljanje. Ukratko: buduće tržište rada traži više kurseva s Courserom i Udemyjem nego godine provedene u predavaonici. Poslovni