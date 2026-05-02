Kad ti šef nije uvijek blag
Vodič kroz radnička prava: Što vam pripada?
Iako radni odnos često doživljavamo kao popis obveza, on je zakonski definiran skup prava koja osiguravaju dostojanstven rad. Radnici imaju pravo na minimalno četiri tjedna godišnjeg odmora, plaćenu pauzu unutar radnog vremena (ako rade 6+ sati) te pravo na nedostupnost nakon radnog dana. Neisplata plaće, uskraćivanje bolovanja ili nesigurni uvjeti rada predstavljaju ozbiljno kršenje zakona. Prekovremeni rad ima svoja ograničenja, a rad od kuće mora biti jasno ugovoren. Poznavanje ovih pravila ključno je jer prava vrijede samo ako se koriste – u protivnom ostaju tek mrtvo slovo na papiru. Nacinal