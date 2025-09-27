Od propasti Zapada do znoja pivopija: Tko će prvi na Mars – i hoće li ga komarci tamo slijediti?
Prva Explora nakon ljetne pauze: Springfield
Korado i ekipa kreću žestoko: od političkog ubojstva u Americi, analize raspada zapadnog društva koje klizi u “tehnološki feudalizam” [04:56], pa sve do suludih plaća trenera na Harvardu, većih od rektorovih [08:48]. Pričaju o novim probojima Elona Muska u svemiru, ali i o opsesiji mladom krvlju među svjetskim liderima. Dotaknuli su se i pitanja krških jama [38:12] te kaosa s umjetnom inteligencijom koja halucinira. Za kraj, šlag na tortu: znanstveno je dokazano da komarci obožavaju ljudsku krv onih koji piju pivo [50:27]! HRT