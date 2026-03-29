Psihologija apokalipse: Naši stavovi o kraju svijeta kroje budućnost
Danas (20:00)

Ne treba nam ni biblija

Psihologija apokalipse: Naši stavovi o kraju svijeta kroje budućnost

Socijalni psiholog Matthew Billet otkriva da doživljaj kraja svijeta – bilo kroz nuklearni rat, klimatski kolaps ili božansku intervenciju – izravno utječe na naše današnje ponašanje. Istraživanje na 3.500 ispitanika pokazuje da oni koji apokalipsu vide kao blisku i uzrokovanu ljudskim djelovanjem spremnije podržavaju skupe ekološke i društvene reforme. Nasuprot njima, vjernici u nadnaravna proročanstva ili potpuni nihilizam rjeđe poduzimaju preventivne mjere. Ključ otpornosti leži u osjećaju osobne uloge i nadi u poslijeapokaliptičnu utopiju, što ljudima pomaže da se konstruktivno nose s globalnom neizvjesnošću. DW


Apokalipsa dan poslije sutra

Predavanje Srećka Horvata: Mesija će doći onda kada više nikome ne bude potreban. On neće doći posljednjeg dana, doći će dan nakon posljednjeg dana

Apokalipsa je medijski sveprisutna, a takav simptom vremena u kojem živimo Horvat će nazvati “hiperinflacijom apokalipse”. Navodi poput “apokaliptični uvjeti u Gazi” ili “hoće li UI izazvati apokalipsu” ukazuju na to da je apokaliptično diskursno usidreno u svakodnevnicu i pojavljuje se u različitim iteracijama, istovremeno i višestruko. Za razliku od tumačenja značenjski bližem kataklizmi koja donosi kraj svijeta (grč. kataklysmos), apokalipsa o kojoj on govori čuva izvorno značenje za koje je ona prizma promatranja, proces raz-otkrivenja. Takva je tradicija prevođenja pojma apokalipsa vidljiva i u posljednjoj knjizi Novoga zavjeta, Otkrivenju. Otkrivenje ili raz-otkrivanje do kojega dolazi, za razliku od onoga koje poznaje kršćanstvo, ne završava dolaskom spasitelja, već je suočavanje s eshatološkom realnosti – izumiranjem. Osvrt na predavanje Srećka Horvata u riječkoj Filodrammatici donosi Kulturpunkt.

Krile o rastrošnosti Vlade: Apokalipsa sutra

“Na čelu Vlade napokon imamo iskusnog verbalnog hipnotičara koji dobro zna da za pravu ekonomsku politiku uopće nije važno koliko zarađuješ, koliko trošiš i za što se zadužuješ. Bez obzira na dubinu prijetećega sloma, dovoljno je rutinski uvjeriti općinstvo da će napaćena domovina iznova hitro postati zemlja meda i mlijeka”, piše Davor Krile. Slobodna

U Češkoj izgrađeno najluksuznije privatno sklonište na svijetu

Na mjestu gdje se nekad nalazio vojni bunker u srcu Češke sagrađeno je najveće i najluksuznije privatno sklonište na svijetu. Superbunker Oppidum prostire se na preko 7.000 kvadratnih metara, a osmišljen je kako bi svoje stanare sačuvao od smaka svijeta, nuklearnog rata ili zombi apokalipse. Opremljen je heliodromom, luksuznim podzemnim prostorijama za život i tajnim hodnicima te sigurnosnom tehnologijom najviše razine, a stanarima omogućuje život bez doticaja sa stvarnošću do 10 godina. Express

"Prekasno da spasimo svijet, bar uživajmo u pogledu na apokalipsu"

Ako se na trenutak možete osloboditi jeftine sentimentalnosti, koliko bi uzbudljivo i fascinantno bilo promatrati kako svijet postaje nenapučiv? Gotovo se isplati početi živjeti zdravo kako bismo živjeli još 60 godina i vidjeli kako sve propada. Koliko je ljudi imalo nevjerojatnu priliku svjedočiti takvome spektaklu – kraju svega što poznajemo?, pita se Guardian.

Foto: Što si ljudi spremaju za jelo za nakon apokalipse

Prije nekoliko tisuća godina čovjek se morao brinuti oko toga što će sljedeće ubiti da bi imao što jesti. Taj problem do danas je riješen i ostaje strah što bi se dogodilo da se društvo uruši. Njujorškog fotografa Henryja Hargreavesa fascinirali su ljudi koji se pripremaju za apokalipsu te je napravio seriju fotografija jela koje “apokaliptičari” misle jesti jednom kad se nigdje ništa neće moći kupiti. Kaže Hargreaves kako samo u SAD-u živi 3 milijuna ljudi koji se spremaju za apokalipsu. Salon

12 najvjerojatnijih uzroka apokalipse

Znanstvenici sa Sveučilišta Oxford sastavili su listu dvanaest najvjerojatnijih uzroka propasti svijeta. Na listi su svoje mjesto tako našli globalna pandemija, erupcija supervulkana, ekstremne klimatske promjene, udar asteroida, uvijek popularna nuklearna katastrofa, i još neke katastrofe koje bi nas mogle doći glave. Dnevnik.hr, Daily Mail