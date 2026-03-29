Ne treba nam ni biblija
Psihologija apokalipse: Naši stavovi o kraju svijeta kroje budućnost
Socijalni psiholog Matthew Billet otkriva da doživljaj kraja svijeta – bilo kroz nuklearni rat, klimatski kolaps ili božansku intervenciju – izravno utječe na naše današnje ponašanje. Istraživanje na 3.500 ispitanika pokazuje da oni koji apokalipsu vide kao blisku i uzrokovanu ljudskim djelovanjem spremnije podržavaju skupe ekološke i društvene reforme. Nasuprot njima, vjernici u nadnaravna proročanstva ili potpuni nihilizam rjeđe poduzimaju preventivne mjere. Ključ otpornosti leži u osjećaju osobne uloge i nadi u poslijeapokaliptičnu utopiju, što ljudima pomaže da se konstruktivno nose s globalnom neizvjesnošću. DW