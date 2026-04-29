Kad bi barem institucije radile svoj posao kao Puhovski svoj
Puhovski: Živimo između privida demokracije, stvarne moći i selektivnih ljudskih prava
U analizi suvremenog društva, Žarko Puhovski kod Romana Bolkovića upozorava na uspon populizma kao “soft-totalitarizma” koji nakon pada Berlinskog zida koristi demokratski legitimitet bez liberalnih kočnica. Ističe da populizam prividom jedinstva odgađa sadržajnu politiku, poput kampanje Petera Magyara, dok u međunarodnim odnosima stvarna suverenost uzmiče pred asimetričnom moći velikih sila (poput SAD-a). Puhovski problematizira i odnos estetike i etike, tvrdeći da umjetnički genij ne smije biti iznad zakona, te zaključuje kako se ljudska prava u globalnoj realpolitici često selektivno primjenjuju ovisno o strateškim interesima i energetskim resursima. HRT