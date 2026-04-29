Puhovski: Živimo između privida demokracije, stvarne moći i selektivnih ljudskih prava - Monitor.hr
Danas (08:00)

Kad bi barem institucije radile svoj posao kao Puhovski svoj

Puhovski: Živimo između privida demokracije, stvarne moći i selektivnih ljudskih prava

U analizi suvremenog društva, Žarko Puhovski kod Romana Bolkovića upozorava na uspon populizma kao “soft-totalitarizma” koji nakon pada Berlinskog zida koristi demokratski legitimitet bez liberalnih kočnica. Ističe da populizam prividom jedinstva odgađa sadržajnu politiku, poput kampanje Petera Magyara, dok u međunarodnim odnosima stvarna suverenost uzmiče pred asimetričnom moći velikih sila (poput SAD-a). Puhovski problematizira i odnos estetike i etike, tvrdeći da umjetnički genij ne smije biti iznad zakona, te zaključuje kako se ljudska prava u globalnoj realpolitici često selektivno primjenjuju ovisno o strateškim interesima i energetskim resursima. HRT


07.02. (23:00)

Ako AI uzme posao, dionice dajemo svima. Valjda

Bakićeva najava AI-revolucije: veza koja (još) nedostaje

Nakon gostovanja u emisiji Romana Bolkovića 1 na 1 prošli tjedan (HRT), poduzetnik i filantrop Nenad Bakić proširio je svoje teze o dubokom transformacijskom utjecaju AI na tržište rada u eseju Tehnološke revolucije i AI. Velimir Šonje za Ekonomski lab raspravlja o Bakićevim tezama o dubokom utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada, posebno u vezi istiskivanja bijelih ovratnika (pametniji ljudski rad), i prijedloga masovnog dioničarstva kao alternative univerzalnom osnovnom dohotku. Šonje uspoređuje Bakića s Hararijem zbog spekulacija, ali suprotstavlja i optimističnije nalaze Acemoglua te kontradiktorne prognoze MMF-a. Zaključak je skeptičan: empirijskih dokaza još je premalo, vremenski okviri su nejasni, a mogućih društvenih odgovora mnogo. Jedino sigurno – prerano je za konačne sudove, a prerano i za paniku.