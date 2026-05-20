Pleše se i pjeva u korak s Europom
Raos: Pobjeda na Euroviziji podsjetila je ostatak Europe na to da se Bugarska ubrzano mijenja
Kad je ušla u EU, bila je sinonim za postsocijalističku periferiju: korupciju, mafiju, depopulaciju i političku nestabilnost. Iako je jedna od najviše proruski orijentiranih država, to je velikim dijelom i zbog povijesti – Rusiju gledaju kao na osloboditeljicu od Osmanskog carstva. Zadnjih pet godina živjeli su kroz političku krizu, no pobjedom Rumena Radeva dobili su stabilniju vlast. Posljednjih godina bilježe i snažan gospodarski rast, poglavito u IT sektoru. Hrvatska i dalje ima viši životni standard, razvijeniji turizam i institucionalno stabilniji sustav, no Bugarska posljednjih godina pokazuje veću agresivnost u razvoju digitalne ekonomije i privlačenju tehnološkog kapitala. Višeslav Raos za tportal