Jer tko zna, možda netko vreba iz prikrajka

Istraživanje koje je vodio profesor Brigham Young University Robbie Chaney pokazuje jasne razlike u percepciji sigurnosti pri šetnji gradom noću. Gotovo 600 sudionika promatralo je fotografije kampusa četiriju sveučilišta u Utahu i označavalo dijelove koji im privlače pažnju. Žene su se znatno češće fokusirale na rubne, tamne i potencijalno rizične dijelove prostora, dok su muškarci gledali prema putu ili odredištu. Rezultati, objavljeni u časopisu Violence and Gender, sugeriraju da žene prostor doživljavaju kroz stalno sigurnosno skeniranje, što bi urbanisti i donositelji odluka možda trebali uzeti u obzir pri planiranju javnih prostora. Phys