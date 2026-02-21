Da je žena, bio bi vještica

Znanstvenici predvođeni dr. Natašom Šarkić i grafičarom Cícerom Moraesom rekonstruirali su lice muškarca iz 15. stoljeća, pronađenog u utvrdi Račeša u Slavoniji. Pokojnik je pokopan potrbuške s odvojenom glavom, što su bile tipične srednjovjekovne “antivampirske” mjere za sprječavanje povratka “nemirnih mrtvaca”. Analiza je otkrila život obilježen ekstremnim nasiljem i traumama koje su mu deformirale lice i hod, što ga je vjerojatno stigmatiziralo i marginaliziralo u zajednici. Korištenjem 3D modeliranja i CT-a, stručnjaci su forenzički precizno oživjeli lik čovjeka koji je stoljećima počivao na marginama templarske nekropole pod teretom praznovjerja. Nenad Jarić Dauenhauer za Index (studija je objavljena u časopisu OrtogOnLineMag).