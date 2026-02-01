Ramble on!

Robert Plant, legendarni pjevač Led Zeppelina, u lipnju stiže u Šibenik - Monitor.hr
Šibenska tvrđava sv. Mihovila, 20. lipnja, postaje svjedok nastupa koji bi mogao biti posljednja prilika da generacije odrasle uz Led Zeppelin uživo čuju glas koji je definirao rock. Robert Plant, čovjek koji je “Stairway to Heaven” pretvorio u himnu, dolazi s projektom Saving Grace, intimnim kolektivom koji klasike iz kataloga jednog od najutjecajnijih bendova svih vremena preoblikuje kroz filter tradicionalnog folka i bluesa. Turneja All That Glitters predstavlja Plantov dvanaesti studijski album, a na pozornici ga prati peteročlani sastav u kojem su pjevačica Suzi Dian, bubnjar Oli Jefferson, gitarist Tony Kelsey, bendžo majstor Matt Worley i čelist Barney Morse-Brown. Muzika


