Sjajan i bez leda
Robert Plant u Šibeniku ne prodaje sjećanje na nekadašnjeg sebe, pjevao tek par stvari od Zeppelina
Bend punog naziva Robert Plant and Saving Grace with Suzi Dian decentan je skup glazbenih minimalista, koji plete uhu ugodnu kombinaciju countryja, folka, bluesa i gospela. Zapravo većine onoga što je bila okosnica i benda čije ime nećemo spominjati, samo bez rokerskih krešenda, dubokih katarzi i psihodeličnih iznenađenja. Sasvim primjereno uzrastu, reklo bi se. I benda i publike. Dvanaest godina karijere benda čije više ime nećemo spominjati protiv 44 godine Plantove solo karijere uvijek će na terenu odnositi pobjedu, jer kad publika prepozna “Ramble On”, koja je od svih tih “starih oko 400 godina” doživjela najmanje aranžmanskih pretumbacija, eksplozija sreće i veselja nemjerljiva je s ostatkom repertoara. Kažu na Ravno do dna