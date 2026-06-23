Sjajan i bez leda

Kad podvučemo crtu, dobili smo 80 i koju minutu The Offspringa, a vjerojatno smo trebali dobiti i malo više. Atmosfera je stvarno bila dobra (za Zagreb), ali ako oduzmemo kavere i priču, možda je stvarno The Offspringa bilo (pre)malo. S obzirom da je ovaj dio turneje većinom festivalski, čini mi se da nisu htjeli setlistu previše mijenjati, već rokaju onako kako su ju ‘naštimali’ na početku, pa je prava šteta da nismo dobili još poneku njihovu autorsku stvar. S 40-ak godina i 11 albuma iza sebe, zasigurno ih imaju… kažu na Muzici. Jutarnji piše da je gledatelja bilo 12 tisuća, o koncertu pisali i na Glazbi kao i na Ravno do dna… komentirali i na Forumu