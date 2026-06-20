Sting u Zagrebu: skroman, opušten i odličan - Monitor.hr
Danas (15:00)

K'o dečko iz kvarta

Sting u Zagrebu: skroman, opušten i odličan

Sting svakako spada u one autore koji su nanizali pregršt hitova, pa mu je lako složiti setlistu da ona bude pitka i tečna od početka do kraja. Upravo na početku, ispucao je nekoliko velikih hitova, pa je autor na Muzici.hr znao da ga čeka ugodnih gotovo dva sata muzike. Tih nekih sat vremena i 45 minuta baš lijepo prezentiraju karijeru Stinga, kako onu početnu u bendu The Police, a tako i kasnije samostalnu. Za razliku od mnogih velikih zvijezda, djeluje vrlo skromno i nepretenciozno, kao netko s kim bi se moglo popiti pokoju kavu, pivu ili štogod, te pri tome pričati o životu (i nogometu očito).


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Srijeda (19:00)

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Djeco devedesetih, gdje ste?

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Nedjelja (21:00)

Nema Billyja Idola, ali bit će "Hot in the city"

Za tjedan dana počinje INmusic: Na Jarunu sviraju Jack White, Gorillaz, Kings of Leon…

Ovogodišnje, 18. izdanje INmusic festivala (20 godina od osnutka minus pandemija) održava se od 22. do 24. lipnja 2026. na svima poznatoj lokaciji. Raspored svirki pogledajte ovdje, Glazba donosi ukratko:

  • 22.6. (ponedjeljak): Jack White, Manic Street Preachers
  • 23.6. (utorak): Gorillaz, The Flaming Lips
  • 24.6. (srijeda): Kings of Leon, IDLES

Uz glavne headlinere, sviraju i Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning i Joshua Idehen uz neke domaće snage. Devet različitih pozornica ugostit će razna događanja. Bit će tu i likovnih radionica i karaoka, slušaonica uz DJ setliste i slično. Komentiraju na Forumu

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