K'o dečko iz kvarta
Sting u Zagrebu: skroman, opušten i odličan
Sting svakako spada u one autore koji su nanizali pregršt hitova, pa mu je lako složiti setlistu da ona bude pitka i tečna od početka do kraja. Upravo na početku, ispucao je nekoliko velikih hitova, pa je autor na Muzici.hr znao da ga čeka ugodnih gotovo dva sata muzike. Tih nekih sat vremena i 45 minuta baš lijepo prezentiraju karijeru Stinga, kako onu početnu u bendu The Police, a tako i kasnije samostalnu. Za razliku od mnogih velikih zvijezda, djeluje vrlo skromno i nepretenciozno, kao netko s kim bi se moglo popiti pokoju kavu, pivu ili štogod, te pri tome pričati o životu (i nogometu očito).