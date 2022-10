Svatko gleda svoje interese

Richard Shirreff, koji je služio u NATO-u (2011. – 2014.), rekao je za The Times da je, iako se ruska vojska može okarakterizirati kao “rulja”, sukob daleko od kraja. Kaže da je u početku “precijenio kapacitete ruske vojske i podcijenio hrabrost, resurse, fleksibilnost, odlučnost i zdravu pamet” koje su pokazali Ukrajinci. Ističe da, iako je potpora NATO-a Kijevu dosad bila “stvarno impresivna”, sada je treba dignuti na još višu razinu. Uvjeren je da će biti novih eskalacija nasilja kako Ukrajina bude vraćala svoj teritorij pa bi NATO morao “prilagoditi svoj način razmišljanja novoj situaciji, no on to ne čini”. U svom komentaru za Bloomberg pak Andreas Kluth, stručnjak za europsku politiku, stvari promatra s drugog aspekta. Smatra da ruski predsjednik već izvršava napade na NATO, ali ne istodobno – radi se o “Putinovom hibridnom ratovanju”, odnosno o očitim “sabotažama koje Europu stavljaju u granično stanje između rata i mira”. Jutarnji