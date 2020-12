Kroz pustinju i prašumu porezne reforme

Vlada je sa današnje sjednice Saboru na konačno usvajanje poslala paket devet poreznih zakona, a mijenja se i pravilnik kojim se već od 1. prosinca poslodavcima povećava neoporezivi iznos prigodnih nagrada radnicima sa dosadašnjih 2.500 na 7.500 kuna. “Mi proširujemo ne samo iznos, nego i obuhvat, dakle kako god to poslodavac nazvao i zaposlenik primio – bila to već spomenuta božićnica, regres, uskrsnica, godišnji obrok, 13. plaća, to je na njima da definiraju i u to se nećemo petljati”, rekao je ministar financija Zdravko Marić. N1