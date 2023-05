Predizborna fora

Predloženo je snižavanje stope poreza na dohodak s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto, gdje će ukupni efekt biti dvije milijarde kuna, ali ne na teret lokalne samouprave nego državnog proračuna. Iznajmljivači stanova neće više morati ovjeravati ugovore kod javnog bilježnika prije porezne uprave. Snižava se opća stopa poreza na dobit za sve koji imaju godišnji promet do 7,5 milijuna kuna s 12 posto na 10 posto (Net.hr). Zastupnici platforme Možemo! predstavili su protuprijedlog koji bi više porezno rasteretio one s niskim i srednjim plaćama u odnosu na Vladin prijedlog, a više porezno opteretio one s najvišim plaćama (HRT).