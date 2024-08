A on ipak ne ulazi u utakmice koje teško može dobiti

Crkva nije demokratska, nije ni pluralna, a ne možemo reći da je krasi i neka dijaloška kultura. Ona je kruta, hijerarhijski ustrojena, da ne okolišam, preživjela feudalna struktura koja komunicira dekretima, naredbama i zabranama. Kada se Katolička Crkva poziva na demokraciju, to čini s predumišljajem. Nju demokracija zanima isključivo kao sredstvo ostvarivanja nekih crkvenih, a to znači nedemokratskih ciljeva. Sekularno društvo shvaća pozitivnu uloge religije, ali je itekako svjesno toga da religijske strukture sekularnost ne gledaju prijateljskim očima. Dražen Kutleša se zasigurno ne bori za demokraciju, on se ne bori ni za hrvatsku državu kao demokratsku, suverenu, ponosnu, sekularnu državu. On demokraciju iskorištava kako bi povećao područje crkvenog utjecaja, a tamo gdje Crkva ima utjecaj, tamo zasigurno nema demokracije. Marko Vučetić za Autograf.